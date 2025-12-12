LINE WEBTOON揭年度熱門榜 《全知》《黑盒子》攻占冠亞軍原因曝光

根據《黑盒子》原著改編的同名影集於串流平台上架後獲高度回響。（LINE台灣提供）

LINE WEBTOON 公布 2025 年度十大熱門作品，並同步揭曉全球 IP 孵化器策略下的整體成果。今年出海作品累計總數較去年成長 11%；在 IP 發展方面也持續拓展授權領域，整體授權營收較去年成長 20%，展現台灣內容的競爭力與多元發展潛力。

LINE WEBTOON 致力推動台灣作品國際化與 IP 多元發展，今年雙雙創亮眼佳績。其中，台灣作品於海外市場展現強勢成長，《耳邊蜜語》成功打入條漫市場成熟的韓國市場。此外，在韓國的銷售額較台灣去年同期高出4倍，帶動創作者收入提升，證明台灣作品在題材與品質的國際競爭力。

今年亦持續拓展台灣作品的授權發展，涵蓋影視、小說、AI 與多項實體商品。其中，小說化授權較去年成長三倍；同時也計劃把角色授權運用於 AI 聊天機器人，展現 IP 延伸應用的多元可能性。

台灣作品《耳邊蜜語》成功打入條漫市場成熟的韓國市場。（LINE台灣提供）

此外，根據《黑盒子》原著改編的同名影集於上映後獲得高度回響，作品流量上線當週即成長近 90%，新讀者占比更在首週提升四倍。影視化成功吸引大量新讀者進入平台，進一步擴大作品影響力與受眾基礎。

在2025年度十大熱門作品中，《全知讀者視角》因電影上映熱播，帶動閱讀量成長60%、新讀者增加3倍以上、勇奪年度第一名，與《黑盒子》同為影視化後帶動原著回流的代表作品。

今年榜單由愛情題材稱霸，共3部作品進入前10，包括以情緒張力獲高討論度的《枯萎的花淚》；維持穩定人氣的《不過是黎明時分》，以及上線不到一年即快速竄升的黑馬新作《青梅竹馬情結》。榜單中也有多部非愛情類作品持續受到喜愛，包括《落魄王女的隱密閨房》《看臉時代》《入學傭兵》等涵蓋宮廷和校園動作等題材的作品；《耳邊蜜語》則因在地特色與海外討論熱度回流，進榜年度第3名。

LINE WEBTOON 揭曉2025年熱門漫畫排行榜。（LINE台灣提供）

隨著全球條漫市場持續成長，內容製作也從數量走向品質，持續提高對劇本、分鏡與美術的精緻化要求。LINE WEBTOON 觀察日韓市場已普遍導入系統化助手支援制度，以確保品質與連載節奏；相較之下，台灣多數創作者以個人或小型工作室模式運作，創作負荷相對較重。為打造健康且可持續的本地創作生態，LINE WEBTOON 推出全新「創作助力計劃」，建立從前期培育到後期製作的完整支持鏈，包含助手支援機制，協助創作者提升創作效率與內容品質。

「創作助力計劃」 的導入不僅協助作家配置所需人力，也延伸至內容品質管理與人才培育。透過官方的輔導與助手媒合流程，協助創作者與助手建立穩定合作模式，同時讓助手在專案中累積經驗，逐步為下一代條漫創作者，形成人才培育的正向生態。此計劃 已於今年第 4 季試行，包含作品與助手的選定與媒合作業，並將於 2026 年推行，持續強化台灣條漫的製作能量與產業競爭力。

