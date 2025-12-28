Linerlytica：運力過剩恐引發長期價格戰

根據中國大陸相關單位引述，航運研究機構Linerlytica共同創辦人Tan Hua Joo指出，全球貨櫃航運業已正式告別疫情期間超級景氣循環，並進入一個由供給過剩主導的新一波下跌週期，未來數年市場競爭恐將明顯加劇。

Tan Hua Joo認為，目前全球新船訂單量已占現有船隊約三十四％，創下二○○九年以後新高，但貨櫃運輸需求年平均成長率，已由二○○○年代的一成以上，大幅下滑至近十年的三％至四％。在需求增速明顯趨緩情況下，龐大新船交付量將對市場造成長期運力壓力，即便需求維持現有成長水準，仍需七至八年才能完全消化既有訂單。

廣告 廣告

對於航商在明知供需失衡風險下仍持續造船，Tan Hua Joo 分析，過去三年創紀錄獲利，使多數大型航商資產負債表極為健康，加上缺乏其他大規模資本投資選項，造船成為最直接資金去化方式。另，地中海航運公司（MSC）近年持續擴張船隊與碼頭布局，也迫使其他航商為維持競爭地位而跟進下單。

他指出，部分具有公有或政策背景的航運公司，肩負支撐本國航運與造船產業任務，使造船行為未必完全依循市場邏輯，形成結構性「停不下來」的造船慣性。

在運力調節手段方面，Tan Hua Joo認為，慢速航行已幾乎沒有吸收運力空間。全球船隊平均航速已由過去二十一至二十二節，降至目前的十四至十六節，即使再全面降速，對運力吸收效果僅約一％至二％，難以因應未來數年高達九％至十二％新增供給。

至於拆船部分，他直言，即便在最樂觀情境下，全球每年拆解量也難以超過一百萬TEU，遠遠追不上新船交付速度，拆船無法成為平衡供需的主要解決方案。

Tan Hua Joo指出，由於多數前二十大航商具備政府支持或雄厚資本結構，真正退出市場的業者恐相當有限，產業更可能透過長期價格競爭來消化過剩運力。他預期，未來三年貨櫃航運將進入一個競爭激烈、獲利承壓的結構性下行階段。

展望後市，Tan Hua Joo 認為，能成功穿越景氣循環的航商，關鍵不在規模持續擴張，而在於成本控管、資本結構與營運彈性平衡。隨著MSC持續擴大市占，馬士基、CMA CGM採取差異化布局，全球貨櫃航運產業競爭正進入新一波深度重塑階段。