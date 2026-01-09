LingOrm夢幻三搭！泰百女神Orm興奮新作品：幸福的一件事

泰百女神Orm以泰國GL劇《我們的秘密》爆紅。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版）提供

以泰國GL劇《我們的秘密》爆紅的Orm（全名為Kornnaphat Sethratanapong），與劇中另一位主角鄺玲玲組成「LingOrm」爆紅，Orm也成為泰百女神，她在台首刊封面，和Harper’s BAZAAR對話，不僅回顧過往成功，她也分享了成長中每步真實感受，努力學習與他人一起擁抱簡單的幸福。

談到新一年開始，身為站上第一線的創作者，她也愈清楚自己的角色定位：這份工作不單只是為自己，而是希望在新一年把正能量，傳遞給一直陪伴與支持著我的心愛粉絲們，「我站在這裡的目的，是想把快樂帶給他人，即便只是小小的快樂，能成為他人的幸福還是很開心；希望看到我的人都能開心，從中獲得美好的感受。至於新年新希望，就是期待自己能開始運動。」

泰百女神 Orm談到身為站上第一線的創作者，她也愈清楚自己的角色定位。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版）提供

Orm也希望自己能有更多空間嘗試新事物，無論是沒做過的企劃，或從未接觸過的角色，「最近讓我特別興奮的，就是改編自暢銷小說《繪夢婚禮》的影集，我將與Lingling（Sirilak Kwong）鄺玲玲一起合作，讓這部小說重新再次活躍；尤其當我聽說此角色是以我本人為原型所創作的，能透過他人的視角演繹另一個版本的自己，這同時是很有挑戰又幸福的一件事。」

泰百女神Orm即將三搭暢銷小說《繪夢婚禮》的影集（《Harper’s BAZAAR》國際中文版）提供

Orm成為Dior品牌大使，「真的很開心，其實已經知道一段時間了，但無法對外公開；我們已經跟Dior合作一年多了，當能正式宣布時，真的非常開心也非常榮幸，能跟一個從小就認識的品牌一起工作。」Orm接著表示，最能反映自己風格的「就是中間有一隻瓢蟲和幸運草圖案的Lady Dior包；我是那種會在玻璃箱種植物的人，因此有一點點心靈相通的感覺。」

