LingOrm 平安夜點亮台北101 泰瘋聖誕點燈應援展現泰百文化在台灣的崛起

圖▲12 月 24 日平安夜，台北地標建築台北101外牆於夜色中亮起聖誕點燈應援畫面。

【記者張嘉誠／綜合報導】

2025 年 12 月 24 日平安夜，台北地標建築台北101外牆於夜色中亮起特別的聖誕點燈應援畫面。由台灣粉絲團隊「泰瘋」發起,獻給泰國人氣百合劇(GL)主演組合 LingOrm 的「TWFC

LO」與「JKR

LO」兩組文字,為她們因主演《我們的祕密》與《唯有你》而在亞洲累積高人氣的演出送上祝福,並於晚間 18:00 至 22:00 間多次連續播出,為平安夜的台北市景增添溫柔而動人的一幕。

圖▲台北101外牆出現點燈祝福。

此次點燈活動共播出兩組應援畫面,於每個時段前後接續呈現,連續露出整整一分鐘,吸引不少粉絲與路過民眾駐足拍照。許多粉絲更特地從外縣市前來,只為在平安夜親眼見證這份屬於泰百文化的浪漫時刻。現場畫面也隨即在社群平台上擴散,將來自台灣的祝福即時傳遞給LingOrm。

泰百文化正在台灣逐漸成形,並以溫柔而堅定的方式被更多人看見。近年來,隨著泰國影視作品與演員在亞洲市場受到關注,台灣粉絲對泰國百合劇(GL)的支持,也從線上討論逐步發展為實體行動。從自發性應援、文化交流,到登上城市地標,展現出高度的組織力與文化影響力,而此次台北101的聖誕點燈,正是這股能量的具體呈現。

圖▲台北101外牆出現泰國百合劇人氣 CP LingOrm的點燈祝福。

值得一提的是,當晚台北101外牆亦出現另一組泰國百合劇人氣 CP GinJay 的點燈祝福,使平安夜的台北101成為多組泰百文化交會的舞台。泰瘋表示,這樣的「並肩出現」並非競爭,而是象徵「泰百一家親」的精神,展現出台灣粉絲對整體泰百文化的支持與包容,也讓這股文化能量在彼此呼應中持續擴散。

泰瘋表示:「我們希望透過這樣的方式,讓藝人看見來自海外的支持,也讓台灣社會看見泰百文化的美好與力量。」未來也將持續以理性、溫暖的方式,策劃更多能夠串聯粉絲與文化的行動,讓支持不只停留在情感層面,更能成為正向交流的一部分。

在平安夜的燈光之下,這不只是一場應援行動,更是一個關於愛、文化與連結的故事。