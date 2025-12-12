LINION突曝COVID後遺症 訓練重啟身心狀態

LINION推出新專輯。（嘿黑豹工作室提供）

創作歌手LINION新專輯《自己自己 mi casa su casa》邀請金曲歌王Matzka一起 Chill。兩人以不同生命經驗交流，透過真誠又俏皮的歌詞探討自由與自我節奏。新歌〈Chill Guy〉以戲謔而真誠的方式重新定義「真正的 Chill」，LINION 說：「Chill 不是僅放鬆，而是理解自己的節奏，接受自己的狀態，不需要向誰證明，只要自己舒服就好。」

LINION 近年因 COVID 後遺症開始挑戰三鐵，邊訓練邊重啟身心狀態，同時替 2026 訂下「更強大的自己」目標——不但要站上更大的舞台，也正積極準備海外巡演與跨國合作，展現企圖心。

廣告 廣告

〈Chill Guy〉延續 LINION 擅長的細膩編曲，結合 Matzka 標誌性的深情嗓音，使歌曲呈現慵懶又富層次的氛圍。兩人以對話方式展開交鋒，從「AI 世代是否更自由？」到「Chill 是生活方式還是逃避？」皆以幽默切入。LINION 分享：「能跟瑪哥合作真的是圓夢，從 13 歲聽他的音樂，到如今能一起在錄音室、一起在台上唱歌，一起留下影像，真的很珍惜。」他也觀察到，Matzka 舞台外其實相當含蓄、深思熟慮，對旋律與歌詞的選擇都會反覆推敲；錄音時則會突然即興展現幽默感，讓氣氛相當愉快。

近年因 COVID 後遺症影響，LINION 身心狀態一度下滑。他坦言曾陷入低潮，懷疑自己是否失去創作動力。為了找回平衡，他開始進行三鐵訓練，透過游泳、騎車、跑步重新與身體對話。他說：「挑戰三鐵讓我重新啟動，也找回生活的節奏。」目前他每週維持 3～5 天訓練，游泳表現最佳，1.9 公里可在約 42 分鐘內完成；跑步則因扁平足問題具挑戰，但進步穩定。他給自己首次參賽的願望很簡單順利完賽。

更多中時新聞網報導

MLB》阿隆索5年1.55億美元 改當金鶯

小煜斷5年婚 以「家人形式」支持彼此

康康人氣飆 尾牙春酒接破20場