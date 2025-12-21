LinkedIn執行長Ryan Roslansky在接受《財富》 (Fortune)雜誌訪問時直言，在AI與技術變革加速的當下，傳統的「五年職涯規劃」已經過時，現在該做的是「短期的技能衝刺」。

LinkedIn執行長示警：AI時代別再做「五年職涯規劃」！短期技能迭代才是王道

計畫趕不上變化，請改用「敏捷開發」模式經營自己

Ryan Roslansky指出，自2020年接任執行長以來，歷經疫情、通膨、裁員潮，以及生成式AI爆發，他觀察到現代人的職涯路徑早已從過去線性的「階梯式」，轉變為非線性的「攀岩式」。

他強調，與其花時間預設一個5年後可能根本不存在的職位或路線，不如將目光聚焦在「接下來幾個月我要學什麼？」，或是「我需要獲取什麼新經驗？」。透過累積一個個短期的學習里程碑，反而能為自己打開更寬廣的職涯可能性。

這聽起來就像是軟體工程界的「敏捷開發」 (Agile)，透過快速迭代來適應不斷變化的市場需求。

數據會說話：技能半衰期縮短，Z世代成「成長獵人」

這並非危言聳聽，相關數據也佐證職場結構的劇烈變動：

• 技能大洗牌：世界經濟論壇 (WEF) 預測，到2030年時，現有的核心技能中約有39%將被重塑甚至淘汰。這意味著現在引以為傲的專業，五年後可能就沒用了。

• 跳槽成為常態：職業機構TAFE Gippsland報告指出，現代人一生平均會經歷3-7次的職業轉換 (Career Change)，而不僅僅是換公司。

• Z世代的狩獵：招聘機構Randstad的數據更顯示，Z世代年輕人平均每1.1年就會換一次工作。Roslansky認為這不該被貼上「定性不足」的負面標籤，實際上他們是在進行「成長捕獵」 (Growth Hunting)，哪裡能學到新東西就往哪裡去。

分析觀點：學歷紅利退散，「技能錢包」崛起

LinkedIn執行長的看法，其實點出了當前「技能優先」 (Skill-First)的職場現實。

過去我們習慣用「職稱」或「年資」來定義一個人的價值，但在AI工具能輕易取代初階與中階重複性工作的現在，企業更看重的是「你現在能解決什麼問題」。未來履歷可能不再是列出一長串待過的公司，而是像遊戲角色的「技能樹」一樣，展示你擁有的技能組合 (Tech Stack)。

在這個不確定性極高的年代，沒有人能替你保證飯碗。與其焦慮五年後會不會被AI取代，不如現在就打開ChatGPT或線上課程，花個三個月點亮一個新技能，這或許才是提升「職業韌性」 (Career Resilience)最務實的投資。

