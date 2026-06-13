Lisa世界盃「全白look靚到窒息」！露小蠻腰、騷蜜腿唱〈Goals〉震撼球迷

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BLACKPINK成員Lisa與歌手Rema、Anitta 共同演唱應援單曲〈Goals〉。路透社



BLACKPINK成員Lisa台灣時間13日登上2026年FIFA世界盃開幕式美國場舞台，和巴西人氣歌手安妮塔（Anitta）以及奈及利亞創作歌手雷馬（Rema）演唱世界盃官方歌曲〈Goals〉。Lisa穿著一身白色馬甲、熱褲和長靴，讓全球球迷、樂迷為之瘋狂。

BLACKPINK成員Lisa。美聯社

BLACKPINK成員Lisa與歌手Rema、Anitta 共同演唱應援單曲〈Goals〉。路透社

2026世界盃足球賽本屆由美國、加拿大與墨西哥三國共同主辦，美國場在洛杉磯的SoFi體育場（SoFi Stadium）隆重登場，Lisa帶著龐大舞群登場，與Anitta、Rema默契十足，將現場氣氛推至沸點。

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受邀世足賽嘉賓之賜，Lisa的個人IG粉絲突破1億，粉絲看完她在世界盃的表演後，留言「LISA全白look靚到窒息」、「一大早爬起來看辣麗莎世界盃開幕秀，這影片我不允許有人沒看到」。

Lisa。路透社

BLACKPINK成員Lisa。路透社

Lisa首登世界盃開幕式舞台，寫下KPOP新歷史，成為史上首位站上世界盃開幕演出的KPOP女性Solo歌手，更是首位登上國際足球盛事舞台的泰籍韓星。

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