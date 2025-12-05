LISA主演Netflix動作片！攜手馬東石李陣郁：這是我的夢想

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Netflix今天(5)日宣布全新全球動作懸疑電影《TYGO》(片名暫定)確認製作，主角包括馬東石、李陣郁以及BLACKPINK的LISA(拉莉莎瑪諾班)，全新組合令人相當期待。

《TYGO》由車宇鎮編劇、曾執導《犯罪都市》和《犯罪都市2》的李尚龍擔任導演，電影故事設定於Netflix全球《驚天營救》宇宙中，描述前童兵、現為傭兵的Tygo(馬東石 飾)在任務失敗後踏入韓國黑幫地下世界展開復仇之旅。該片是馬東石繼《犯罪都市》系列的全球成功與漫威《永恆族》之後，回歸Netflix的作品，馬東石表示：「我與AGBO(製作公司)多年來一直共同開發這個企劃，很高興它終於正式進入製作階段。《TYGO》將獨特的韓國特色帶入全球性的《驚天營救》宇宙，我們迫不及待想把這份爆發力呈現給全世界觀眾。」

李陣郁也加入卡司陣容，他因《魷魚遊戲》在全球廣受歡迎。李陣郁分享：「我一直是《驚天營救》的粉絲，能成為這個宇宙的一部分真的非常榮幸。尤其能與我一直敬佩的馬東石一起合作，還有與LISA同台演出，我真的非常期待，也非常感謝。我會盡全力呈現一部能符合大家期待的電影。」LISA在《白蓮花大飯店》第3季以演技出道，《TYGO》將是她首次挑戰電影主演。LISA表示：「能參與這個企劃我感到非常榮幸，也很感激能與這麼出色的演員合作。演出動作電影一直是我的夢想，而我的電影出道作就能參與這麼令人興奮的作品，我覺得非常特別。」

AGBO製片兼創意總監Angela Russo-Otstot表示，這次合作展現了AGBO與Netflix的長期夥伴關係及對國際故事的投入：「我們很興奮能以韓國視角探索《驚天營救》的世界，並與傳奇動作明星馬東石與富有遠見的導演李尚龍合作，他們的動作設計代表了韓國電影的世界級水準。同時，我們非常榮幸能歡迎LISA——一位真正的全球多才現象級人物，以及具備魅力與多變演技的李陣郁加入並與馬東石共同領銜演出。我們也很感謝能與Netflix持續合作，《TYGO》是我們的第九次合作，也展現我們共同推動大膽全球故事的信念。」

《TYGO》改編自羅素兄弟(安東尼羅素與喬羅素)以及Ande Parks所創作的原創漫畫，《驚天營救》系列已成為Netflix最成功的動作IP，由AGBO製作的兩部電影皆打破全球紀錄。《TYGO》的製作團隊包括馬東石代表Big Punch Pictures；AGBO 的安東尼羅素與喬羅素、Angela Russo-Otstot、Michael Disco與Albert J. Kim；Nova Film的Won-ki Choi；以及B&C Group的Chris S. Lee。

Nova Film CEO Won-ki Choi強調本片規模與野心：「《TYGO》的背後是來自韓國與好萊塢的資深電影工作者與優秀卡司，由全球娛樂平台Netflix帶往世界各地觀眾。」B&C Group CEO Chris S. Lee補充：「這部電影代表我們與 AGBO多年合作的熱情與堅持，是一部從零開始、以韓國為基礎打造、但胸懷全球視野的大型作品。我們從一開始就致力於集合世界頂尖人才，而如今這次合作已超過所有期待。」

