Lisa主演Netflix新版《新娘百分百》 同時擔任製片人備受矚目

Netflix正式宣布BLACKPINK成員Lisa，將出演一部浪漫喜劇片，靈感來自茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）1999年紅極一時的《新娘百分百》（Notting Hill），想當初Lisa因為太愛這部電影，還特地到該片的書店朝聖過，如今小影迷即將一躍成為女主角了！

Lisa解鎖新身份「電影製片」

當Netflix透過社群平台公布這個好消息後，美媒《Deadline》馬上補充報導，這部電影是在Lisa演出HBO影集《白蓮花大飯店》第三季期間，與該劇製作人大衛伯納（David Bernad）閒聊之際，共同決定想再次合作的作品。

原來兩人都是《新娘百分百》的忠實影迷，發現彼此都很希望拍攝一部新版的《新娘百分百》，於是決定將劇情構想交由好萊塢炙手可熱的喜劇編劇凱蒂席柏曼（Katie Silberman）撰寫劇本，她的代表作《老闆送作堆》、《A+瞎妹》，都很受觀眾喜愛。

而且Lisa除了詮釋女主角之外，亦將與大衛伯納一起擔任該片的執行製片，這也是她首部參與製作的電影。儘管目前新版《新娘百分百》的男主角和導演，以及正式片名尚未曝光，但已經在網友之間掀起不少討論。

男主角不再是原版中的書店老闆

據報導，新版《新娘百分百》的男主角，不再是原版的書店老闆，只是套用「明星愛上普通人」的設定。

1999年的《新娘百分百》劇情講述一位到英國拍片的好萊塢大明星「安娜」（茱莉亞蘿勃茲 飾），偶然在位於Notting Hill的一間小書店買書，意外與個性靦腆的書店老闆「威廉」（休葛蘭 飾）擦出愛的火花。

然而兩人的感情卻諸事不順，除了要面對狗仔隊和大批媒體的糾纏，還要跨越地域和階級的重重阻隔，過程中兩人相知、相惜並相愛，最後終成眷屬，迎來美滿結局。

不少網友認為，Lisa和「安娜」這個角色，其實挺相似的，都是萬眾矚目的大明星，被名氣包圍、被輿論審視，連私人的感情都要被攤開在大眾面前供人消遣。事實上，去除光環之後，她們也只是會孤單受傷，渴望像普通人生活的女孩。

大家也很好奇，身為製片的Lisa，會不會在新版《新娘百分百》中，加入一些個人經歷？比如她與「LV三公子」弗雷德里克·阿爾諾（Frédéric Arnault）備受關注的戀情。

新版《新娘百分百》套用「明星愛上普通人」的設定。（翻攝lalalalisa_m IG、劇照）

連拍3部戲都是知名作品

Lisa自從去年與好萊塢知名經紀公司WME簽約之後，陸續有戲劇作品推出，先是《白蓮花大飯店》第三季初試啼聲，後又有與馬東石、李陣郁合作的動作大片《TYGO》，為「雷神」克里斯漢斯沃的《驚天營救》宇宙，開啟新篇章。

如今她又要首度挑戰浪漫喜劇片，演員行程相當緊湊，可以感受到Lisa是真心喜歡演戲，否則不會一部接一部，甚至親自擔任製片，一肩扛起主演和製作人重任。

不過也有輿論指出，這恐怕都要歸功於她的有錢緋聞男友弗雷德里克，因為打從Lisa開始演戲，許多網友都認定弗雷德里克是她的背後靠山，否則一般演員較難連續參與三部知名系列作品。

所以現在Lisa必須靠自己證實，演戲絕非一時興起，展現自己的演技實力，否則恐難平息外界質疑。

