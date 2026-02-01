LiSA人氣三級跳攻蛋！四度獻唱《鬼滅之刃》：公嬤都認識我
〔記者廖俐惠／台北報導〕日本歌姬LiSA為宣傳6月在小巨蛋的演唱會，來台展開一連兩天的宣傳行程，今天(1日)在台北晶華酒店舉行記者會，在現場拉開彩球，紅布條寫著來自台灣的祝福「賀十五週年，制霸小巨蛋」，讓LiSA又驚又喜，直呼嚇一大跳。
昨天LiSA在台北車站舉行小型見面會，吸引將近3000人朝聖。LiSA表示，本來聽說只抽選300名粉絲上台餞別，到場人數也就差不多，「沒想到進到北車發現多了10倍，嚇了一大跳。」昨天的盛況也讓LiSA更有信心，「昨天3000人答應我都會來看演唱會，所以我很期待看到小巨蛋坐滿粉絲的景象。」
主持人細數LiSA從2013年的河岸留言，唱到2026年終於要登上小巨蛋，LiSA有感而發，「一直想說要唱進小巨蛋，在具有重大意義的出道15年完成夢想，真的非常開心。」她認為，15年來的夢想不是靠自己一個人實現，而是與大家一起完成的。對於登上大巨蛋，LiSA認為：「說了才會實現，屆時也麻煩大家了！」
這次15週年的主視覺是「草莓」，原因是草莓的日文發音與1、5很像，LiSA稱自己喜歡草莓大福，「草莓搭配什麼都好吃！」LiSA也現學現賣中文「百搭」。她表示，通常亞巡來台時都是夏天剛好吃芒果，這次希望能吃到草莓。
LiSA之前透露，在大型演出前都會做惡夢，她表示至今還沒有克服，偶爾會夢到，「我會早上醒來，會努力回想台下看到的每張臉，好好振奮自己，想辦法排除掉(惡夢)，但其實站到台上時，會發現台下都是滿滿的人，都覺得很開心。」
去年第四度為《鬼滅之刃》獻唱主題曲，被問到這部作品對她的意義，LiSA回應：「《鬼滅之刃》讓我跟很多人相遇，當然除了一直喜歡我的人之外，還有喜歡動漫文化的人因此認識我，讓更多、更廣泛的人接觸到我。比方小朋友會跟著唱，阿公阿嬤的朋友因為這部作品認識我，讓我覺得非常開心。」
LiSA去年是為《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》獻唱主題曲《照亮殘酷的夜晚》，她表示，這首歌在日本巡演時唱過非常多次，每一次都會越唱越投入自己的感情，「歌曲本身很長，彷彿自己看了一場電影的感覺，可能有人沒看過電影，我就不劇透了，有看過就會回想起那一幕，我自己也是。除了回想作品本身，這15年來我也經歷很多像電影的場景，回想起自己生命的場景。」
LiSA在記者會上笑認「我忘了帶小抄」，後來在主持人的引導之下，說出中文：「新年快樂、恭喜發財、馬上有票！」之後，給粉絲留言：「大家好！我是LiSA我回來了！終於要實現台北小巨蛋的夢想，歡迎大家見證夢想實現的那一天。」LiSA在6月19日、20日於小巨蛋開唱，登記抽選第一階段開放時間為2月5日至8日。
