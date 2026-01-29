Lisa代言泰國觀光形象影片曝光！穿梭鄭王廟、考柯雲海 詮釋最美家鄉味

【看見泰國 VisionThai】繼前導預告引發全球粉絲熱議後，泰國觀光局(TAT)在昨晚（28日）正式發布《Feel All The Feelings》完整形象影片。由BLACKPINK成員Lisa親自領軍，以觀光大使的身分帶領世界走進她的故鄉，不僅展現了泰國多元的自然景觀，更透過Lisa的視角傳遞出對這片土地最深層的情感共鳴。（延伸看：Lisa觀光代言紅蓮湖照AI惹議 反掀梗圖潮）

泰國觀光宣傳影片，透過Lisa視角帶領觀眾穿梭泰國自然景觀、體驗文化。（來源：網路合圖）

不同於過往制式的宣傳框架，這支影片將Lisa的時尚魅力與泰國祕境自然融合。隨著鏡頭轉向，觀眾跟隨她的足跡造訪極具象徵意義的曼谷鄭王廟，並在夢幻的天燈節光影中感受傳統文化的脈動。影片的最後也到了被稱為泰國小瑞士的「泰北考柯(Khao Kho)」，在雲海翻騰的絕美景致中與大自然展開了寧靜的對話。這部宣傳影片細膩地勾勒出獨有的泰國文化與多重的自然樣貌。

Lisa將家鄉多重自然景觀的美在影片中完美詮釋（來源：網路合圖）

跟著Lisa腳步，今年就到泰國體驗最美水燈節。（來源：網路合圖）

影片中Lisa也帶領觀眾感受獨有的泰國文化之美（來源：網路合圖）

不只地點引起熱議，Lisa宣傳片中的造型也成為討論焦點。她在滿眼翠綠的自然背景下，換上一襲腰部挖空的白色短洋裝，簡約俐落的剪裁與身後的田園水田形成鮮明對比，流露出成熟且自在的優雅氣息。有別於舞台上強勢冷冽的偶像形象，鏡頭下的她顯得更溫柔舒心，成功將泰國之美從單純的視覺風景提升至時尚文化層次。

看著Lisa穿梭在自然與古蹟間的身影，是不是讓你也想立刻訂下機票、追隨女神腳步探訪泰國祕境的衝動呢？今年不訪跟著Lisa的腳步，來場文化、自然交織的泰國旅遊！（延伸看：泰國深度旅遊必體驗的16件事）

