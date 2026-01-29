【看見泰國 VisionThai】 泰國觀光局(TAT)昨晚（16日）於曼谷地標鄭王廟舉行「Amazing Thailand Exclusive Night」，正式宣佈國際巨星Lisa出任 「Amazing Thailand 魅力感受大使」。現場同步首播全新形象廣告，Lisa以一襲融合傳統與現代的Balmain高級訂製泰絲禮服現身，再次成為全球時尚與旅遊界的焦點。

Lisa出席 「Amazing Thailand大使」揭幕儀式 泰絲禮服致敬王太后（來源：網路合圖）

Lisa任泰國觀光大使 傳遞旅遊深度

以 「Feel All the Feelings」 為核心主題，旨在向全世界傳遞：泰國不僅僅是一個旅遊目的地，更是一個充滿深度、溫度與高品質體驗的國度。透過Lisa的國際影響力，帶領全球旅人從文化、人情、生活節奏等多元視角，重新建立與泰國的情感連結，讓每一段旅程都成為值得回味的美好回憶。

Lisa任泰國觀光大使，傳遞家鄉旅遊深度。（來源：官方）

泰國觀光新篇章：不只是旅遊，是感受感動

隨著完整觀光影片的釋出，泰國觀光局希望藉由Lisa的視角，推廣「高品質旅遊」的理念。無論是壯闊的地標景觀，還是細膩的人情溫度，都包含在「Feel All the Feelings」的宗旨之中。這場於鄭王廟前舉行的盛大揭幕儀式，不僅見證了Lisa的魅力，也正式開啟了泰國觀光全球推廣的新篇章。（延伸看：最美泰國觀光大使 Lisa觀光影片曝光！）

昨（28日）在鄭王廟舉行的「Amazing Thailand大使」揭幕儀式（來源：官方）

揭幕儀式現場大螢幕播放Lisa全新觀光宣傳影片（來源：官方）

Balmain 打造泰絲禮服 跨時空致敬王太后

昨晚Lisa的造型引起社群熱議。她身穿一襲由法國精品Balmain特別打造的高級訂製禮服，其設計靈感來源深具歷史意義，致敬了Pierre Balmain於1960年為詩麗吉王太后設計的經典系列。

Lisa穿Balmain泰絲禮服，跨時空致敬王太后。（來源：網路合圖）

這套禮服選用了極其珍貴的黃綠色 (Chartreuse) 泰國絲綢與傳統提花織物 (Thai Yok)，細緻的刺繡與層次布料展現出莊重而優雅的線條。設計上結合了現代馬甲式剪裁與華麗的披肩式長風衣，在傳統工藝與當代時尚之間拿捏得宜，配戴Bvlgari高級珠寶，更顯高貴氣韻，完美詮釋了「泰國文化遺產」走向國際舞台的時尚註解。

