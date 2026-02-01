LiSA出道15年圓夢唱進小巨蛋！ 感謝《鬼滅之刃》圈粉：阿公阿嬤都認識我

LiSA搶先送上農曆新年祝福，講了中文吉祥話。李鍾泉攝

日本「秒殺歌姬」LiSA今（1日）在台舉行記者會，為即將在6月19、20 日的台北小巨蛋演唱會造勢。為《鬼滅之刃》演唱主題曲暴紅的她，今也談起這部作品對於她意義非凡，為她拓展超廣的粉絲群，笑說：「連阿公阿嬤都認識我了！」

LiSA感謝《鬼滅之刃》助攻圈粉！小朋友、阿公阿嬤都變粉絲

LiSA去年四度為《鬼滅之刃》獻唱主題曲，她說：「這部作品讓我和很多人相遇。」不只原有的歌迷，也吸引大量動漫迷，甚至有小朋友、長輩粉絲，讓她意識到音樂能被更廣泛的族群聽見，感到非常開心。

其中最讓她產生共鳴的，是去年為劇場版《鬼滅之刃 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》演唱的主題曲〈殘酷之夜的閃耀〉。她分享，這首歌在日本巡迴演唱過多次，「每次唱都像重新看了一次電影。」不只會想起作品畫面，也會回顧自己出道 15年來的歷程，甚至連結到人生中的不同場景與夢想。

LiSA一度被戳破彩球後的彩帶特效嚇到。李鍾泉攝

LiSA很開心能在出道15週年首度攻蛋。李鍾泉攝

LiSA曝烤年糕私房吃法：加奶油、醬油「超好吃」

聊到新年近況，LiSA坦言去年底到今年初，為了忙著日本《紅白歌唱大賽》及自己的巡演，幾乎沒有過年的實感，只能盡量待在家裡、注意保暖、多喝熱茶避免感冒。但她也說：「還是有吃到年糕！」還分享將年糕烤過後加上奶油與醬油，「真的非常好吃。」

LiSA也在記者會尾聲再度被cue用中文拜年，讓她一度緊張笑說：「忘了帶小抄！」接著回想了一下後說：「新年快樂，恭喜發財！」最後不忘再次預告，「終於要實現唱進台北小巨蛋的夢想，歡迎大家一起來見證攻蛋的這兩天。」再次用中文喊道，「一起嗨吧！」LiSA的台北小巨蛋演唱會將在6月19日、20日舉行，門票將在2月5至8日在遠大售票系統登記抽選。

LiSA即將在6月於台北小巨蛋舉辦2場演唱會。李鍾泉攝



