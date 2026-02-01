LiSA出道15年圓夢攻蛋唱2天 認巡演前會做惡夢靠這招克服

LiSA出席記者會為6月的小巨蛋演唱會造勢。（孫伊萱攝）

日本歌姬LiSA將於6月19日、20日登上台北小巨蛋連唱2天，特地提前來台展開2天的宣傳行程，今（1日）舉行記者會，現場拉開金色彩球，裡面紅布條寫著「賀十五週年」、「制霸小巨蛋」，讓她又驚又喜，她也不忘用中文向台灣歌迷拜年，送上祝福喊：「新年快樂，恭喜發財，馬上有票！」

記者會前一天也在台北車站大廳舉辦快閃見面會，LiSA坦言一開始完全低估人數，「我原本只聽說是300人抽選，心裡想說大概就是那個數字吧，結果一到現場發現人數是10倍，真的嚇了一跳。」她也笑說，看到這麼多台灣歌迷，讓她更加期待6月能看到小巨蛋被坐滿的那一刻，並感性表示，離開家鄉日本，卻能在海外遇見這麼多支持她的人，是一件至今仍覺得不可思議的事。

LiSA很開心能圓夢站上台北大巨蛋開唱。（孫伊萱攝）

LiSA也提到，自己過去曾多次在訪問中說過「很想站上台北小巨蛋開唱」，如今終於在出道15週年這個重要時刻實現，對她而言格外有意義，並將此視為「初步完成的夢想」，不忘為未來立下新目標，她笑說，現在聽說台北還有一座更大的場地，「好像叫做大巨蛋對吧？」隨即補上一句「先說先贏，說了才會實現」，還俏皮地隔空喊話粉絲，「那接下來就麻煩大家囉！」一句話再次引起全場歡呼。

去年LiSA第四度與人氣動漫《鬼滅之刃》合作，演唱主題曲〈照亮殘酷的夜晚〉，她相當感恩地表示，《鬼滅之刃》是一部讓她「與很多人相遇」的作品，讓更多不同世代的人認識她，「小朋友會跟著唱，連阿公阿嬤世代也知道我是誰」，她更在現場即興清唱一句，展現超強唱功，笑說每次演唱都會想起片中情節，「腦海中也會不斷浮現我這15年來生命中走過的場景」。

談到近況，LiSA坦言幾乎沒有過年實感，去年年底到今年年初正好忙於參加《NHK紅白歌唱大賽》，以及投入日本國內巡演，唯一的目標就是讓自己「不要感冒」，所以有好好保暖跟休息，過去巡演前常做惡夢的她，如今學會調適，「雖然偶爾還是會，但每天早上起床時先回想粉絲的每一張臉」，藉此振奮自己、忘掉惡夢，「因為每次站上舞台都是我最開心的時刻」。

至於過年必吃的料理，她分享日本家鄉的吃法，是把年糕烤過後加奶油與醬油，「真的非常美味」，同時也不忘大讚台灣粽子也超好吃。此外，LiSA也表示之前來台一定會吃芒果冰，「因為我每次來台灣開唱好像都是6月」，但這次聽說台灣也有草莓冰，讓她相當期待，「難得有機會，很想吃到草莓口味再回去」。

