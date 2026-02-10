Lisa化身泰國文化大使 Balmain典藏訂製禮服亮相

Lisa擔任「Amazing Thailand」，身穿Balmain訂製禮服出席。（Balmain提供／黃唯淯台北傳真）

泰國旅遊局正式宣布由 BLACKPINK 成員 Lisa 擔任「Amazing Thailand」品牌大使，並於曼谷活動中首度公開由法國時裝屋 Balmain 量身打造的典藏靈感訂製禮服，成為此次文化推廣的重要亮點。

該禮服設計靈感源自品牌創辦人 Pierre Balmain 於 1960年春夏高訂系列中的經典作品「倫敦之夜」，並結合品牌過去為泰國詩麗吉王太后設計服裝的歷史淵源，象徵 Balmain 與泰國文化長期交流的深厚連結；在造型上，此次重新演繹的禮服採束身拖尾輪廓，運用泰國傳統織錦與絲綢材質，結合玫瑰金與金色織紋細節，搭配披肩式設計，呈現兼具雕塑感與流動線條的高訂工藝。整體造型展現Balmain精湛的立體剪裁，也詮釋了泰國紡織文化的當代表達。

此次Lisa以全球影響力身份詮釋訂製作品，突顯其國際文化代表地位，也讓高級訂製時裝成為跨文化對話的重要載體。

