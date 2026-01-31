LiSA北車唱「鬼滅之刃」主題曲 中文預祝新年快樂

（中央社記者王心妤台北31日電）日本歌手LiSA今天在台北車站一樓辦粉絲見面會，並抽出300名幸運粉絲互動。她除以中文祝粉絲「新年快樂、馬力全開」，也即興清唱一段「鬼滅之刃」的主題曲「紅蓮華」。

LiSA過去多次為動畫演唱主題曲，招牌歌包含「鬼滅之刃」系列歌曲「紅蓮華」、「炎」、「照亮殘酷的夜晚」等。她今天一到台灣就前往台北車站舉辦粉絲見面，主辦單位聘請舞龍舞獅團炒熱氣氛，雖然車站大廳響起火災警報，但最後證實是烏龍一場，活動繼續進行。

今天活動吸引近3000名粉絲，主辦單位從中抽出300名歌迷上台近距離互動。LiSA今天頻頻以中文表示「很開心」、「謝謝大家」，最後更以中文說：「我是LiSA，祝大家馬力全開，馬上有票，一馬（日文：現在）發財，祝大家新年快樂，馬到成功、馬年行大運。知道嗎？」

活動尾聲，LiSA更加碼清唱了一段「紅蓮華」，讓粉絲驚喜不已。

LiSA今天也公布演唱會購票細節，將於2月5日至8日開放觀眾至遠大售票系統購票，將採實名登記抽選制。（編輯：龍柏安）1150131