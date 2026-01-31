LiSA北車獻唱《鬼滅》神曲！ 吸3千粉絲合唱意外遇火警警報
LiSA北車獻唱《鬼滅》神曲！ 吸3千粉絲合唱意外遇火警警報
【緯來新聞網】日本歌姬LiSA因演唱超人氣動漫《鬼滅之刃》系列主題曲〈紅蓮華〉、〈炎〉紅遍全球，今（31日）她在台北車站1樓大廳舉辦粉絲見面會，宣傳6月19日、20日台北小巨蛋演唱會。值得一提的是，今活動原本沒有安排唱歌環節，她臨時加碼清唱〈紅蓮華〉，並和台下近3千名粉絲一起熱情大合唱，場面相當熱鬧。
LiSA在北車舉辦粉絲見面會，跟台下近3千名粉絲拜早年。（圖／陳明中攝）
LiSA今以粉色頭髮現身，在舞龍舞獅表演中熱鬧出場，向台下粉絲熱情揮手打招呼，不過她一出場就突然傳出火災警報廣播，聽不懂中文的她，聽到警報聲露出一臉疑惑，一旁主持人趕緊跳出救場，直呼：「這算是意外插曲嗎。」幸好證實只是虛驚一場。
LiSA今也大秀中文，笑喊：「謝謝你們來，見到你們很很很很很～～開心。」她也現場向主持人學習中文吉祥話，大喊：「祝大家馬力全開、馬上有票、一馬發財，大家新年快樂、馬到成功。」向台下粉絲拜早年，並和現場幸運的300名粉絲近距離互動，親切個性讓粉絲直呼感動。
LiSA 2013年就來台演出，一開始在河岸留言舉辦見面會，中間經歷了《鬼滅之刃》爆紅後，今年6月她終於站上台北小巨蛋舉辦演唱會，她感性表示：「能夠站上夢想的小巨蛋真的很開心。」更用中文萌喊「約定」，喊話之後不只小巨蛋，下一個目標就是要站上大巨蛋舞台演出。
LiSA將於6月19日、20日於台北小巨蛋舉辦「LiVE is Smile Always～15～」演唱會，演唱會將採實名抽選制，可於2月5日到8日到遠大售票系統登記。
LiSA現場加碼清唱《鬼滅之刃》 系列主題曲〈紅蓮華〉。（圖／陳明中攝）
LiSA和台下粉絲約定，下次要站上大巨蛋開唱。（圖／陳明中攝）
LiSA來台為6月小巨蛋演唱會宣傳。（圖／陳明中攝）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
直擊／《鬼滅》LiSA現身北車！突遇火警她驚嚇反應曝光 喊話大巨蛋
日本「秒殺歌姬」LiSA為宣傳 2026 年台北小巨蛋演唱會，特地來台與粉絲相見。今（31）日她現身台北車站大廳舉辦 Special Fan Meeting，吸引約 3000 名粉絲到場朝聖，現場擠得水洩不通。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
李毓芬粉紅裝撞衫Lisa！網驚：康熙時期更美
娛樂中心／林依蓉報導昔日女團「Dream Girls」成員李毓芬，自2022年以神曲《再見公主》在短時間內刷破億萬點閱、引發「流量灌水」論戰後，已淡出大眾視線將近3年。近日，她在社群平台驚喜釋出為越南版《L’OFFICIEL》拍攝的封面大片，因與BLACKPINK成員Lisa意外撞衫，再度掀起熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
王奕翔想帶&TEAM吃鐵板麵！太久沒回台灣求饒：我中文不好
男團&TEAM應台視邀請，參加除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》的錄製，台灣囝仔NICHOLAS王奕翔今天（31日）率領隊友們出席記者會，王奕翔提到都有教成員說中文一事，更突然求饒：「大家都很努力，你也知道中文都很難，我都講不好了。」一席超流利中文笑翻眾人。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影/LiSA快閃台北車站寵3000粉 熱唱〈紅蓮華〉預熱6月小巨蛋
日本搖滾歌姬 LiSA 日前宣布，將於 6 月 19 日及 20 日連續兩天登上台北小巨蛋舉行演唱會。為替演唱會預熱，LiSA 特別於今(31日)在台北車站大廳舉辦 Special Fan Meeting，提前與 3000 名台灣粉絲相見歡。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
LiSA台北快閃會粉絲 現場清唱「紅蓮華」 (圖)
日本高人氣動漫「鬼滅之刃」主題曲「紅蓮華」歌手LiSA（台上）31日下午在台北車站出席粉絲快閃見面會，驚喜清唱「紅蓮華」，讓全場歌迷熱情歡呼。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
LiSA快閃台北辦見面會 粉絲熱情參與 (圖)
日本動漫「鬼滅之刃」主題曲「紅蓮華」歌手LiSA快閃來台，31日下午在台北車站舉行粉絲見面會，有歌迷穿著印有LiSA頭像的上衣到場表達支持。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日本團體&TEAM來台參與節目錄製（2） (圖)
日本團體&TEAM 來台參與「2026超級巨星紅白藝能大賞」節目錄製，31日在台視出席記者會與媒體見面，台灣籍成員王奕翔 （Nicholas）（圖）分享與同團成員跟隨回到自己家鄉的喜悅心情。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
LiSA快閃台北會粉絲 民眾擠滿會場 (圖)
日本動漫「鬼滅之刃」主題曲「紅蓮華」歌手LiSA快閃來台，31日下午在台北車站舉行粉絲見面會，活動開始前現場已有不少民眾卡位等待。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
LiSA北車粉絲見面會 歌迷熱情應援 (圖)
日本動漫「鬼滅之刃」主題曲「紅蓮華」歌手LiSA訪台快閃會粉絲，31日下午在台北車站大廳舉行見面會，吸引大批民眾到場熱情應援。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
LiSA台北快閃會粉絲（2） (圖)
日本動漫「鬼滅之刃」主題曲「紅蓮華」歌手LiSA（圖）31日在台北車站出席粉絲快閃見面會，特別準備了小抄，現場用中文向粉絲獻上「馬到成功」等新春祝福。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
&TEAM首登《紅白》 NICHOLAS曝藏秘密任務 喊話：帶來最好的表演
一年一度《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於今（31日）在台北小巨蛋登場，人氣男團&TEAM也在錄影前與台灣媒體見面，其中台灣成員NICHOLAS王奕翔特別分享了返鄉表演的心情，更透露團體準備了「秘密任務」給觀眾。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
King & Prince合體來紅白！ 深情告白Tiara粉絲
《2026超級巨星紅白藝能大賞》兩團國際嘉賓過去曾在日本節目中同台演出，此次一同參與《紅白》演出，「King & Prince」高橋海人笑說，自己與「&TEAM」成員K交情不錯，也很羨台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
LiSA台北快閃會粉絲（1） (圖)
日本歌手LiSA（圖）31日下午現身台北車站出席粉絲快閃見面會，除與台灣民眾近距離互動交流，也為6月將在台北小巨蛋舉行的演唱會宣傳。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
TXT「想你們了」中文甜蜜告白 大巨蛋零死角「花車繞場」嗨翻2.5萬MOA
南韓男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）第四次全球巡演《ACT : TOMORROW》台北站，於今（31日）晚在臺北大巨蛋登場，隨著黃色光束照亮全場，成員分成2輛花車沿著場內繞行，近距離向四面八方的歌迷揮手、對視、比愛心，零死角寵粉模式全開，讓現場逾2.5萬名MOA（官方粉絲名）的尖叫聲不絕於耳。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
帶&TEAM回家鄉！王奕翔喊「帶成員吃早餐店蛋餅」 親曝來台有秘密任務
人氣全球男團&TEAM為了參與春節特別節目《紅白藝能大賞》錄影，於昨（30）日抵達台灣，今（31）日將正式站上台北小巨蛋舞台演出。演出前，成員FUMA、王奕翔（NICHOLAS）、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI接受台灣媒體聯訪，這也是來自台灣的成員王奕翔，繼上回後再度專場演唱會後因工作回到家鄉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
"鬼滅"紅蓮華原唱LiSA北車嗨唱 湧近3千人.竟遇警報器大響
生活中心／陳堯棋 鄭國陽 SNG 台北報導 演唱動漫"鬼滅之刃"主題曲爆紅的的日本歌手LiSA，為宣傳2026台北小巨蛋演唱會，今天（31日）特地在台北車站舉辦粉絲見面會，現場湧入近3千名粉絲力挺只清。她不只以中文祝粉絲新年快樂，更清唱神曲"紅蓮華"，讓現場氣氛嗨到爆！但過程中卻一度有火災警報器響起，所幸只是虛驚一場。民視 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
大巨蛋消音事故從容化解！TXT讚台粉「Very可愛」 他加碼這首「中文歌彩蛋」
韓國人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）今明兩晚（1/31、2/1）唱進台北大巨蛋，演唱會後半段休寧凱獻上「台北場彩蛋」，驚喜獻唱中文歌，讓4名成員坐在後方靜靜地聽，還用中文大讚：「唱得真棒！」全場2.5萬MOA（粉絲名）也嗨翻！鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
LiSA北車唱「鬼滅之刃」主題曲 中文預祝新年快樂
（中央社記者王心妤台北31日電）日本歌手LiSA今天在台北車站一樓辦粉絲見面會，並抽出300名幸運粉絲互動。她除以中文祝粉絲「新年快樂、馬力全開」，也即興清唱一段「鬼滅之刃」的主題曲「紅蓮華」。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
救護車不是打119？大學生喊「中國這3字」網傻眼：被抖音侵蝕
生活中心／周希雯報導近年隨著中國短影音平台盛行，台灣越來越多年輕人使用「中國用語」，這些詞彙不知不覺滲入日常生活，甚至可能影響對一般常識的認知。就有1名兒童物理治療師感嘆，近期聽到實習生說，叫救護車要打中國急救電話120，但台灣其實是119，令她忍不住大喊「不要再看小紅書、抖音了啊啊啊！」民視 ・ 1 天前 ・ 5則留言
台中母疑害2童亡！ 6年前新北女勒斃2子女判無期徒刑
疑似餵食不明藥物給兩名年幼兒子的陳姓女子，犯案動機跟手法為何，檢方下午到殯儀館進行相驗。同一時間，兩名孩子的爸爸，分別是陳女的前夫跟現任男友也都有到場，協助警方指認。類似案件在2020年也曾發生，當時...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言