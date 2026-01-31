LiSA北車獻唱《鬼滅》神曲！ 吸3千粉絲合唱意外遇火警警報

【緯來新聞網】日本歌姬LiSA因演唱超人氣動漫《鬼滅之刃》系列主題曲〈紅蓮華〉、〈炎〉紅遍全球，今（31日）她在台北車站1樓大廳舉辦粉絲見面會，宣傳6月19日、20日台北小巨蛋演唱會。值得一提的是，今活動原本沒有安排唱歌環節，她臨時加碼清唱〈紅蓮華〉，並和台下近3千名粉絲一起熱情大合唱，場面相當熱鬧。

LiSA在北車舉辦粉絲見面會，跟台下近3千名粉絲拜早年。（圖／陳明中攝）

LiSA今以粉色頭髮現身，在舞龍舞獅表演中熱鬧出場，向台下粉絲熱情揮手打招呼，不過她一出場就突然傳出火災警報廣播，聽不懂中文的她，聽到警報聲露出一臉疑惑，一旁主持人趕緊跳出救場，直呼：「這算是意外插曲嗎。」幸好證實只是虛驚一場。



LiSA今也大秀中文，笑喊：「謝謝你們來，見到你們很很很很很～～開心。」她也現場向主持人學習中文吉祥話，大喊：「祝大家馬力全開、馬上有票、一馬發財，大家新年快樂、馬到成功。」向台下粉絲拜早年，並和現場幸運的300名粉絲近距離互動，親切個性讓粉絲直呼感動。



LiSA 2013年就來台演出，一開始在河岸留言舉辦見面會，中間經歷了《鬼滅之刃》爆紅後，今年6月她終於站上台北小巨蛋舉辦演唱會，她感性表示：「能夠站上夢想的小巨蛋真的很開心。」更用中文萌喊「約定」，喊話之後不只小巨蛋，下一個目標就是要站上大巨蛋舞台演出。



LiSA將於6月19日、20日於台北小巨蛋舉辦「LiVE is Smile Always～15～」演唱會，演唱會將採實名抽選制，可於2月5日到8日到遠大售票系統登記。

LiSA現場加碼清唱《鬼滅之刃》 系列主題曲〈紅蓮華〉。（圖／陳明中攝）

LiSA和台下粉絲約定，下次要站上大巨蛋開唱。（圖／陳明中攝）

LiSA來台為6月小巨蛋演唱會宣傳。（圖／陳明中攝）

