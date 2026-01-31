LiSA北車驚喜開嗓吸3000人大合唱！中文拜年高喊：馬年行大運
LiSA北車驚喜開嗓吸3000人大合唱！中文拜年高喊：馬年行大運
日本歌姬LiSA將於6月登上台北小巨蛋連唱2天，今（31日）特別提前來台宣傳，在台北車站大廳舉行Special Fan Meeting，粗估吸引3000人圍觀。LiSA一上台便以中文打招呼：「你好，大家好，很開心見到你們，謝謝你們來！」她帶著期待的語氣表示：「我今年終於要站上台北小巨蛋了，今天現場來的好多人，但相信小巨蛋演出的時候會比今天還要更多人，大家都會來吧？」引起台下粉絲陣陣歡呼，希望能夠搶到票入場。
LiSA除了親口宣布台北演唱會資訊及重要的演唱會實名抽選資訊外，也分享近況，「在日本有很多行程活動，在台北累積了這麼久，可以親自來帶給大家好消息，是很HAPPY開心的事。」從2013年的河岸留言，因《鬼滅之刃》主題曲爆紅後，直接升級到林口體育館，現在更將登台北小巨蛋，主持人也提到，攻進小巨蛋後，是否下次想站上大巨蛋，LiSA以英文說：「NEXT DREAM 台北大巨蛋！」語畢還打趣用手比出望遠鏡看向台下粉絲，示意「我都記住了」，跟粉絲約定一起前進，並感性表示：「大家跟著我一步步到現在的小巨蛋，對我來說實現這件事真的是很幸福。」又以中文說：「謝謝大家你們來，見到你們很開心，很很很很很開心。」
LiSA還當場學中文吉祥話，「我是LiSA，祝大家馬力全開，馬上有票，一馬（日文的現在）發財！」並拿出小抄念出「大家新年快樂，馬到成功，馬年行大運，知道嗎？」更開放有獎徵答、放送紅包袋之外，現場300名幸運粉絲也獲得上台與LiSA近距離餞別的活動，最後還驚喜清唱〈紅蓮華〉，全場歡聲雷動，最後也一起大合唱，LiSA也好奇台灣歌迷在演唱會上想聽到哪首歌？被幸運點名到的2位歌迷說了〈Believe in Myself〉、〈炎〉，LiSA聽到後賣關子說「Maybe（可能會有喔）」，並稱現在還不能透漏歌單，希望給大家驚喜。
「LiSA Asia Tour 2026 LiVE is Smile Always～15～ in Taipei」將於6月19日、20日在台北小巨蛋登場，票價分為NT$ 5,280 ／ 4,880 ／ 4,280 ／ 3,880 ／ 2,880 ／ 800 元，採實名登記抽選，登記時間為2月5日（四）12點至8（日）19點，將於2月10日（二）12點起陸續發送Email、簡訊通知結果，更多詳情請洽主辦單位好玩國際文化官方粉絲專頁查詢。
其他人也在看
LiSA台北小巨蛋開唱記者會（1） (圖)
日本歌手LiSA 1日在台北晶華飯店舉行台北小巨蛋開唱記者會，她出場時熱情揮手向大眾打招呼。中央社 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
學霸女星越南過31歲生日！「遇急性腸胃炎」攪局 近況曝光
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導「學霸歌手」蔡佩軒日前迎來31歲生日，特地飛往越南會安度假慶生，原本沉浸在古城浪漫氛圍中，卻意外遇上急性腸胃炎，讓這...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中信兄弟路跑熱血登場 王威晨、許基宏現身與兩千球迷大佳河濱開跑
2026年開春最熱血的體育盛事「Run with the Brothers」路跑活動，於31日下午在台北市大佳河濱公園正式登場。這場由中信兄弟職業棒球隊主辦的年度嘉年華，吸引近兩千名球迷共襄盛舉。活動焦點在於球隊核心球員王威晨、許基宏、陳琥、黃韋盛，以及六位 Passion Sisters 成員親自到場為跑者助陣。球星與啦啦隊員不僅在起跑點鳴笛，更在終點線親自為完賽球迷掛上獎牌，實現「角色互換」的溫馨互動。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
府城隍廟揮毫行善 老外也來了
記者陳俊文∕台南報導 三十一日府城很多廟宇都舉辦現場揮毫送春聯活動，最…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
大師揮毫贈春聯 興濟宮發放逾72萬禮金 千戶受惠
記者陳俊文∕台南報導 台南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮秉持觀音慈悲精神，於三十一日…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
King ＆ Prince、＆TEAM空降松機百人迎接
台視春節除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》將於今晚在台北小巨蛋進行錄製，受邀擔任海外嘉賓的2組日本人氣男團King ＆ Prince與＆TEAM在30日先後搭機抵達松山機場，吸引上百名粉絲熱烈迎接。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
楊丞琳才認「有天離開演藝圈」！突「暗黑進化」網驚：是不是…
娛樂中心／周希雯報導女星楊丞琳近年把事業重心放在中國，去年突消失整個月後突然回台，事後才透露完成1場「不算小的手術」，近期回歸的她還無預警提到，不排除有天離開演藝圈，震驚不少粉絲。向來以俏麗短髮的她，昨（30日）驚喜曬出「極短新造型」，引來一票網友朝聖。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
LiSA台北宣傳小巨蛋演唱會（1） (圖)
日本歌手LiSA 1日在台北晶華飯店舉行台北小巨蛋開唱記者會，她開心登台公佈售票資訊，並歡慶即將完成制霸小巨蛋開唱的里程碑。中央社 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
狼醫續業惹議 石崇良：「不該錯一次廢照」遭轟失言
狼醫續業惹議 石崇良：「不該錯一次廢照」遭轟失言EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
日團King&Prince登紅白 永瀬廉讚台灣粉絲熱情
（中央社記者王心妤台北31日電）日本男團King & Prince將在「超級巨星紅白藝能大賞」演出，今天出席記者會。成員髙橋海人透露，昨天已逛夜市；去年來台辦見面會的永瀬廉，則稱讚台灣粉絲熱情讓他大開眼界。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
大巨蛋消音事故從容化解！TXT讚台粉「Very可愛」 他加碼這首「中文歌彩蛋」
韓國人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）今明兩晚（1/31、2/1）唱進台北大巨蛋，演唱會後半段休寧凱獻上「台北場彩蛋」，驚喜獻唱中文歌，讓4名成員坐在後方靜靜地聽，還用中文大讚：「唱得真棒！」全場2.5萬MOA（粉絲名）也嗨翻！鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
最受矚目的除夕夜「King & Prince」31日錄製《紅白》，首度合體海外舞台「台北小巨蛋」ING
記者倪有純攝臺灣時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
LiSA人氣三級跳攻蛋！四度獻唱《鬼滅之刃》：公嬤都認識我
日本歌姬LiSA為宣傳6月在小巨蛋的演唱會，來台展開一連兩天的宣傳行程，今天（1日）在台北晶華酒店舉行記者會，在現場拉開彩球，紅布條寫著來自台灣的祝福「賀十五週年，制霸小巨蛋」，讓LiSA又驚又喜，直呼嚇一大跳。昨天LiSA在台北車站舉行小型見面會，吸引將近3000人朝聖。LiSA表示，本來聽說只抽自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
《鬼滅》歌姬LiSA無畏北車火災警報烏龍 放聲高唱〈紅蓮華〉壓驚眾生
「鬼滅歌姬」LiSA 為宣傳 6 月攻蛋，今（31）日現身台北車站大廳舉辦快閃見面會，現場湧入超過3000名粉絲擠爆大廳。LiSA一上台就用中文甜喊：「很開心見到你們！」沒想到活動中途現場突響起火災警報，廣播不斷重複「一樓疑似有火災」，讓全場一度騷動。LiSA雖然露出驚訝表情，但隨即展現超強臨場反應，不顧主辦單位原定「不唱歌」的計畫，突然清唱《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉壓驚，讓全場驚喜到瘋掉。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
高市早苗正在複製「小泉劇場」的集權野心
翁魁隆／軍法官、國防戰略研究者、博士候選人、律師特考及格鏡報 ・ 17 小時前 ・ 2則留言
學霸女星爆生日驚魂！「越南食物中毒」急送醫搶命 最新病況曝光
一趟原本為生日而安排的海外旅行，卻意外成了難忘插曲。擁有「學霸歌手」稱號的蔡佩軒，日前前往越南會安迎接31歲生日，卻在旅途中因食物中毒緊急送醫，突如其來的狀況不僅打亂原有行程，也讓這趟慶生之旅留下截然不同的回憶。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
《國際政治》美兩親密盟友靠攏北京 五眼聯盟玩完了嗎
【時報-台北電】才開年幾週，「五眼聯盟」這全球最古老情報分享聯盟成員國中的兩個，就已表明，願意重新思考與中國的關係。隨著華府大動作採取「美國優先」策略，促使聯盟成員重新審視與北京的關係。 《南華早報》31日指出，在西方經濟體正努力因應白宮政策的不確定性，還有偶爾的敵意之際，首先是加拿大總理卡尼，本週隨即輪到英國首相施凱爾，加拿大與英國都試圖尋找與北京合作的新途徑。然而，中國正是五眼聯盟長期指控從事間諜活動的對象。無論是加拿大總理或英國首相訪中，都引發美國總統川普的警告。 對包括澳洲與紐西蘭等聯盟中的非美國成員來說，這種轉變是場「艱難的平衡」，但觀察家認為，他們短期內不太可能退出。五眼聯盟成立於第二次世界大戰結束後，最初是以美、英交換外國情報的協議為基礎而建立，後來擴大至加拿大、澳洲與紐西蘭，並在整個冷戰期間持續運作。 近年來五眼聯盟涵蓋的範圍已擴大，不僅限於情報分享，還擴展到安全議題與人權關切等。而在拜登政府時期，華府積極推動強化聯盟，包括在中政策上加強協調。 然而，隨著拜登離任，川普政府推行「美國優先」政策，其他五眼國家開始重新評估與中方的關係。卡尼訪中達成好幾項協議，包括中國承諾，時報資訊 ・ 1 天前 ・ 1則留言
嘉義在地經營逾30年 歐都納山野渡假村3/10停業
（中央社記者黃國芳嘉義縣31日電）在地經營超過30年的嘉義縣大埔鄉歐都納山野渡假村在官網發布停業公告，隨市場環境變遷與經營考量，面臨難以克服的人力短缺與招聘困境，渡假村3月10日畫下階段性句點。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 105則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 31則留言