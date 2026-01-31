LiSA北車驚喜開嗓吸3000人大合唱！中文拜年高喊：馬年行大運

LiSA特別來台為6月的小巨蛋演唱會催票。（好玩國際文化提供）

日本歌姬LiSA將於6月登上台北小巨蛋連唱2天，今（31日）特別提前來台宣傳，在台北車站大廳舉行Special Fan Meeting，粗估吸引3000人圍觀。LiSA一上台便以中文打招呼：「你好，大家好，很開心見到你們，謝謝你們來！」她帶著期待的語氣表示：「我今年終於要站上台北小巨蛋了，今天現場來的好多人，但相信小巨蛋演出的時候會比今天還要更多人，大家都會來吧？」引起台下粉絲陣陣歡呼，希望能夠搶到票入場。

LiSA除了親口宣布台北演唱會資訊及重要的演唱會實名抽選資訊外，也分享近況，「在日本有很多行程活動，在台北累積了這麼久，可以親自來帶給大家好消息，是很HAPPY開心的事。」從2013年的河岸留言，因《鬼滅之刃》主題曲爆紅後，直接升級到林口體育館，現在更將登台北小巨蛋，主持人也提到，攻進小巨蛋後，是否下次想站上大巨蛋，LiSA以英文說：「NEXT DREAM 台北大巨蛋！」語畢還打趣用手比出望遠鏡看向台下粉絲，示意「我都記住了」，跟粉絲約定一起前進，並感性表示：「大家跟著我一步步到現在的小巨蛋，對我來說實現這件事真的是很幸福。」又以中文說：「謝謝大家你們來，見到你們很開心，很很很很很開心。」

LiSA驚喜清唱〈紅蓮華〉。（好玩國際文化提供）

LiSA還當場學中文吉祥話，「我是LiSA，祝大家馬力全開，馬上有票，一馬（日文的現在）發財！」並拿出小抄念出「大家新年快樂，馬到成功，馬年行大運，知道嗎？」更開放有獎徵答、放送紅包袋之外，現場300名幸運粉絲也獲得上台與LiSA近距離餞別的活動，最後還驚喜清唱〈紅蓮華〉，全場歡聲雷動，最後也一起大合唱，LiSA也好奇台灣歌迷在演唱會上想聽到哪首歌？被幸運點名到的2位歌迷說了〈Believe in Myself〉、〈炎〉，LiSA聽到後賣關子說「Maybe（可能會有喔）」，並稱現在還不能透漏歌單，希望給大家驚喜。

「LiSA Asia Tour 2026 LiVE is Smile Always～15～ in Taipei」將於6月19日、20日在台北小巨蛋登場，票價分為NT$ 5,280 ／ 4,880 ／ 4,280 ／ 3,880 ／ 2,880 ／ 800 元，採實名登記抽選，登記時間為2月5日（四）12點至8（日）19點，將於2月10日（二）12點起陸續發送Email、簡訊通知結果，更多詳情請洽主辦單位好玩國際文化官方粉絲專頁查詢。

