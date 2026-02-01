LiSA台北宣傳小巨蛋演唱會（3） (圖)
日本歌手LiSA 1日在台北晶華飯店舉行台北小巨蛋開唱記者會，她應邀用中文跟觀眾拜年展現親和的一面。
中央社記者王騰毅攝 115年2月1日
