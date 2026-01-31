LiSA台北小巨蛋演唱會實名制抽選時間出爐 座位圖、票價一次看
LiSA台北小巨蛋演唱會實名制抽選時間出爐 座位圖、票價一次看
【緯來新聞網】日本搖滾歌手LiSA將於2026年展開亞洲巡演「LiVE is Smile Always～15～(iCHiNiTSUiTE GO)」，將於台北小巨蛋舉辦演唱會。此次演出為LiSA出道15週年紀念活動的重要一環，將採取實名制抽選購票方式進行，購票登記將於2月5日中午開放，並於2月8日截止，2026年2月10日公布抽選結果。
LiSA。（圖／翻攝IG）
根據主辦單位公布資訊，LiSA台北場演唱會因其特殊意義與高人氣受到高度關注。採用實名制抽選機制是為防止黃牛票及確保歌迷公平購票，票價與座位區配置圖也同步釋出，提供清楚指引與透明售票流程。這場演唱會為LiSA首次登上小巨蛋舞台，實現其過往與台灣歌迷的約定，因而受到粉絲廣泛討論與關注。
LiSA小巨蛋演唱會採實名制。（圖／ticketplus官網）
LiSA曾在國立體育大學綜合體育館的演出創下完售紀錄，當時全場萬人齊唱〈紅蓮華〉場面備受話題。2025年她完成美國巡演，並為動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》演唱主題曲〈残酷な夜に輝け - Shine in the Cruel Night〉。該曲為她第四度參與《鬼滅之刃》主題曲製作。她並於2025年圓滿結束日本巡演「LiVE is Smile Always ~ PATCH WALK~」，年底再度登上NHK紅白歌合戰。
LiSA小巨蛋演唱會門票採線上實名抽選制。登記期間為2026年2月5日中午12時至2月8日晚上7時；抽選結果將於2月10日中午12時起陸續透過Email與簡訊通知；中選者須於2月11日中午12時前完成繳費。此次採預登記制度為活動風險控管與防止非官方轉售。
