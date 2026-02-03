Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲

BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。

1月29日，Lisa母女倆在親友聚餐時的私下合照曝光。照片中兩人穿著休閒，Lisa依偎在母親肩上，露出燦爛且溫暖的笑容。網路上超過80%的討論都集中在母女倆驚人相似的眉眼輪廓與笑容神態，不少網友形容兩人如「同一個模子刻出來」。

Lisa母親優雅的氣質也獲得許多稱讚，她年輕時曾擔任泰國傳統舞者。這並非Lisa第一次公開與家人的互動，但每一次都能引起熱烈關注。

Lisa與家人的感情一直非常深厚。2025年10月曼谷演唱會期間，Lisa的媽媽曾發出後台合照及全家福；而在2025年4月的首爾演唱會上，Lisa媽媽與成員Rosé熱情擁抱的畫面，也展現出成員之間如同家人般的緊密連結。

