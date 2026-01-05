LiSA唱進台北小巨蛋 6月19、20日歌迷準備搶票

LiSA在台灣擁有超多粉絲，每次演唱會都秒殺。（翻攝LiSA IG）

日本搖滾歌姬 LiSA 今（5日）正式宣布，將展開睽違兩年的全新個人亞洲巡迴演唱會 「LiVE is Smile Always～15～(iCHiNiTSUiTE GO)」。此次巡演不僅是為了慶祝她出道 15週年的重要里程碑，更實現了她與台灣歌迷的約定，「唱進台北小巨蛋！」

LiSA在2024年的亞洲巡演中，不負「秒殺歌姬」的名號，在國立體育大學綜合體育館舉辦的台北場演唱會開賣隨即秒殺，現場萬人齊唱《紅蓮華》的熱血場面令人動容又印象深刻。

2025年的LiSA也相當精采，成功完成美國巡迴演出，也為《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》演唱主題曲〈残酷な夜に輝け -Shine in the Cruel Night〉。這也是LiSA四度為動畫系列《鬼滅之刃》演唱主題曲，近期則剛成功的結束了日本國內巡迴「LiVE is Smile Always ~ PATCH WALK~」。

日本秒殺歌姬LiSA這次真的要唱台北小巨蛋啦。（好玩專賣店提供）

剛結束的2025年末，LiSA 第四度登上NHK紅白歌合戰殿堂，這場表演簡直是為了《鬼滅》粉準備的終極大禮，她獻唱劇場版最新主題曲〈残酷な夜に輝け〉，舞台背景更驚喜投放由ufotable特別剪輯的專屬動畫影片，畫面重現了炭治郎、富岡義勇對決「上弦之參」猗窩座的激鬥現場，甚至連蝴蝶忍與童磨交手的關鍵瞬間也一併曝光。隨著LiSA 充滿爆發力的歌聲，現場氣氛燃到最高點，更有歌迷激動直呼：「就像直接在現場看無限城決戰！」

在這次公佈的亞巡計畫中，台北場次應該最令歌迷振奮。LiSA一直跟歌迷有著約定：「希望下次能在台北小巨蛋見面！」如今，這個夢想終於將在2026 年 6 月 19 日、20 日連續兩天的演出中實現。更多售票詳情日後公布，請關注主辦單位官方公告。

