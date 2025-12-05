LISA圓夢首次主演電影「化身女打仔」 合作馬東石、李陣郁超感激

馬東石（左起）、LISA、李陣郁將合作《TYGO》。（Netflix提供）

韓國女團BLACKPINK成員LISA繼參演好萊塢影集《白蓮花大飯店》後，再度受邀參演影視作品，將與馬東石、李陣郁合作Netflix全新動作懸疑電影《TYGO》，首次挑戰電影主演，她開心表示：「能參與這個企劃我感到非常榮幸，也很感激能與這麼出色的演員合作。出演動作電影一直是我的夢想，而我的電影出道作就能參與這麼令人興奮的作品，我覺得非常特別。」

馬東石繼《犯罪都市》系列的成功，以及參演漫威《永恆族》後，再度回歸Netflix的作品，他表示：「我與AGBO多年來一直共同開發這個企劃，很高興它終於正式進入製作階段。《TYGO》將獨特的韓國特色帶入全球性的《驚天營救》宇宙，我們迫不及待想把這份爆發力呈現給全世界觀眾。」李陣郁因《魷魚遊戲》等劇在全球廣受歡迎，他分享：「我一直是《驚天營救》的粉絲，能成為這個宇宙的一部分真的非常榮幸。尤其能與我一直敬佩的馬東石一起合作，還有與Lisa同台演出，我真的非常期待，也非常感謝。我會盡全力呈現一部能符合大家期待的電影。」

LISA將在《TYGO》中首次挑戰擔任電影主演。（Netflix提供）

《TYGO》故事設定於《驚天營救》宇宙中，描述前童兵、現為傭兵的Tygo（馬東石 飾）在任務失敗後踏入韓國黑幫地下世界展開復仇之旅，電影兼具高強度動作與情感深度，展現韓國電影工藝與Netflix全球規模的結合。由曾執導《犯罪都市》和《犯罪都市2》的李尚龍擔任導演，改編自羅素兄弟及安德帕克斯創作的原創漫畫，將在《驚天營救》宇宙中打造全新篇章，製作團隊包括由馬東石代表的Big Punch Pictures；AGBO的羅素兄弟、Angela Russo-Otstot、Michael Disco與Albert J. Kim；Nova Film的Won-ki Choi；B＆C Group的Chris S. Lee。

AGBO製片兼創意總監Angela Russo-Otstot表示，這次合作展現了AGBO與Netflix的長期夥伴關係及對國際故事的投入：「我們很興奮能以韓國視角探索《驚天營救》的世界，並與傳奇動作明星馬東石與富有遠見的導演李尚龍合作，他們的動作設計代表了韓國電影的世界級水準。同時，我們非常榮幸能歡迎Lisa，她是一位真正的全球多才現象級人物，以及具備魅力與多變演技的李陣郁加入並與馬東石共同領銜演出。我們也很感謝能與Netflix持續合作，《TYGO》是我們的第9次合作，也展現我們共同推動大膽全球故事的信念。」

馬東石很高興《TYGO》終於正式進入製作階段。（Netflix提供）

Nova Film CEO Won-ki Choi強調本片規模與野心：「《TYGO》的背後是來自韓國與好萊塢的資深電影工作者與優秀卡司，由全球娛樂平台Netflix帶往世界各地觀眾。」B＆C Group CEO Chris S. Lee補充：「這部電影代表我們與 AGBO多年合作的熱情與堅持，是一部從零開始、以韓國為基礎打造、但胸懷全球視野的大型作品。我們從一開始就致力於集合世界頂尖人才，而如今這次合作已超過所有期待。」

