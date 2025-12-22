Lisa太火辣？舞台造型、動作遭批「帶壞未成年」 兩派網友戰翻

BLACKPINK世界巡演進行中，左起成員LISA、ROSE、JISOO、JENNIE。（Live Nation Taiwan提供）

韓國天團 BLACKPINK 的「DEADLINE」世界巡迴演唱會持續進行中，所到之處話題不斷。其中成員 Lisa 近期在舞台上的造型與舞蹈動作，因尺度大膽、風格火辣，再度掀起高度討論，相關畫面在網路上流傳後，以「Lisa舞蹈動作惹爭議」為關鍵字衝上微博熱搜，引發兩極評價。

隨著巡演陸續完成印尼、新加坡等東南亞場次，不少大陸網友注意到，Lisa近來的舞台服裝風格愈發性感，大多以高衩、迷你裙、熱褲等貼身剪裁服裝為主，搭配熱舞時的大幅度動作，包括扭胯、頂胯、掀裙與大開腿，磨蹭男舞者互動等編舞，還有網友指出，某些造型在舞動過程中幾乎露出整個臀部，大尺度遊走在曝光邊緣。

相關畫面曝光後，部分大陸網友表達強烈不滿，痛批演出內容「過於低俗」，甚至直言「簡直帶壞未成年不良風氣」，認為作為國際級偶像團體成員，舞台呈現應該更加謹慎；然而也有不少網友持相反看法，替 Lisa 抱不平，直言她早已在國際舞台發展多年，舞蹈風格本就偏向歐美流行趨勢，直言：「她都去瘋馬秀表演的，這個尺度還能算什麽？」，相關話題在網路上延燒。

