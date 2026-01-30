LISA幫泰代言卻翻車！1關鍵網批評：幾百億變幾百銖

娛樂中心／徐詩詠報導

南韓女團《Blackpink》人氣成員Lisa，近期回到家鄉替泰國宣傳觀光，相關宣傳畫面曝光後，卻意外翻車。主因在於泰國觀光局公布圖片，內容疑似使用大量AI生成，讓網友痛批泰國握有一顆寶石，卻因AI圖片讓質感僅剩下幾百泰銖。





LISA幫泰國代言卻翻車！畫面曝1關鍵網批評：幾百億寶石變幾百銖

Lisa替家鄉代言觀光。（圖／翻攝泰國觀光旅遊局IG）泰國觀光旅遊局以「Feel All the Feelings」高調聘請Lisa擔任「驚豔泰國大使」。從最新釋出的主視覺可發現，設定在泰國烏隆他尼府知名季節性景點「紅蓮花海」（Talay Bua Daeng），官方文案指出：「在紅蓮花海中感受寧靜，讓心靈隨著晨光下盛開的粉色蓮花緩緩流動，當時間彷彿放慢腳步，真正的放鬆也隨之而來。」本該是相當美麗的畫面，卻有眼尖網友發現該圖疑似為AI生成，網友點名Lisa在畫面中看起來「漂浮」在景色上，更有人質疑既然邀請到對方，為何不親自到現場取景。泰國知名詞曲創作人霍納克（Nitipong Honark）更撰文批：「像把一顆價值數百億的寶石，呈現得只值幾百泰銖。」

廣告 廣告









LISA幫泰國代言卻翻車！畫面曝1關鍵網批評：幾百億寶石變幾百銖

不過泰國官方釋出的照片AI感太重，讓粉絲批評浪費Lisa人氣。（圖／翻攝泰國觀光旅遊局IG）



原文出處：LISA幫泰國代言卻翻車！畫面曝1關鍵網批評：幾百億寶石變幾百銖

更多民視新聞報導

網挖18年前蘇晏霈「逆生長」對比 讚《豆腐媽媽》美艷造型：只有她做得到

郭忠祐拍戲+主持忙不停！憂錄《大集合》體力下滑 驚嘆：都在吃老本

2025第5部破億國片！《大濛》金馬加持挺進億萬俱樂部

