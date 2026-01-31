LiSA快閃台北車站寵3000粉 熱唱〈紅蓮花〉預熱6月小巨蛋

日本搖滾歌姬 LiSA 日前宣布，將於 6 月 19 日及 20 日連續兩天登上台北小巨蛋舉行演唱會。為替演唱會預熱，LiSA 特別於今（1 月 31 日）在台北車站大廳舉辦 Special Fan Meeting，提前與 3000 名台灣粉絲相見歡。

活動一開始，主辦單位先派出舞龍舞獅暖場，炒熱現場氣氛。隨後歌姬登場，親民的她一現身便用中文大喊：「你好！大家！謝謝你們來了。」瞬間引發全場尖叫。

能夠如此近距離與台灣粉絲見面，LiSA 也用中文表示「很開心」，並提到今年即將站上台北小巨蛋，能親自把這個好消息帶給台灣的朋友感到相當興奮。她更笑著詢問台下：「大家都會來嗎？」粉絲立刻以熱烈歡呼聲回應，現場氣氛十分熱絡。

LiSA快閃台北宣傳6月的小巨蛋演唱會。（圖/記者鄧佩雯 攝)

在宣傳演唱會行程時，LiSA 可愛地拿出小抄，提醒大家於 2 月 5 日至 8 日期間，記得至售票系統登記實名制抽選，「大家不要忘記喔！很期待跟這裡的3000人見面」！她接著還模仿主持人阿娟，用中文喊出「約定」，逗得全場笑聲與尖叫聲不斷。

被問到從林口體育館一路唱進台北小巨蛋後，未來是否有機會挑戰臺北大巨蛋？LiSA 聽完立刻回應「Next Dream(下一個夢想)」，再次引發台下粉絲尖叫連連。阿娟也現場教她應景的新年賀詞「祝大家馬力全開，馬上有票，いま(現在)發財」，LiSA 隨後再度拿出小抄，以超標準中文說出「新年快樂，馬到成功，馬年行大運」。

LiSA在活動上親切的用中文跟大家打招呼。（圖/記者鄧佩雯 攝)

在正式演唱會前，LiSA 快閃來台舉辦台北特別見面會，不僅向粉絲們拜早年，還一同拍攝大合照，下場前更寵粉熱唱《鬼滅之刃》第一季主題曲〈紅蓮花〉，為今日活動畫下完美句點。

LiSA 現身台北車站舉辦特別見面會，與三千粉絲同歡。（圖/記者鄧佩雯 攝)

此外，活動現場特別準備限量紅包袋與春聯，讓粉絲帶回家增添新年喜氣。主辦單位也事前抽選 300 名幸運粉絲參加會後見送會，並加碼贈送特典「LiSA 開運祝福卡」，讓到場粉絲滿載而歸。

