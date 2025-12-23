Lisa性感熱舞露翹臀 小粉紅臭罵低俗、帶壞小孩

〔記者王靖惟／台北報導〕韓國人氣女團BLACKPINK近正在舉辦世界巡迴演唱會，但成員LISA的開唱穿著卻引起討論，只見LiSA穿著激短褲造型、高衩服裝等，舞蹈動作極盡火辣性感，中國網友看到後大肆批評，砲轟「帶壞未成年不良風氣」。

LISA舞蹈的編排，被中國網友指出部分動作會露出臀部，屁股蛋差點見人，且幾乎遊走在曝光的邊緣。且尺度越來越大，搭配熱舞動作，翹挺臀部不時抖動。甚至直接與男舞者貼身蹲下，讓對方撫摸身體，小粉紅擔心會帶給孩子「不良社會風氣」紛紛表示「好低俗」、「求求微博禁掉她吧」

尺度大膽、風格火辣，再度掀起高度討論，「Lisa舞蹈動作惹爭議」的關鍵字衝上微博熱搜，小粉紅直言「簡直帶壞未成年」，「刻意製造性暗示」但也有網友表示這就是LISA舞蹈的風格，「她都去瘋馬秀表演的，這個尺度還能算什麽？」、「又愛看又愛罵」。

