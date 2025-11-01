Lisa愛牌慘了！泰國宏泰草本吸入劑「微生物含量超標」 當局全面召回

泰國警方與FDA聯合行動，於2025年10月30日破獲多處非法地下工廠。（圖／翻攝自ข่าวสด）

BLACKPINK成員Lisa的愛牌、泰國知名草本品牌「宏泰」（Hong Thai）近日爆出產品安全風波。泰國食品藥物管理局（FDA）在例行檢查中，發現「宏泰草本吸入劑2號配方」（Hong Thai Herbal Inhaler Formula 2）第000332批次微生物含量超出安全標準，隨即要求全面召回。生產商「泰國宏泰有限公司」（Thai Herbal Hong Thai Ltd.）已承認檢測結果並展開回收與銷毀作業。

綜合外媒報導，宏泰公司創辦人拉布亞湯（Teerapong Rabueathum）指出，問題僅限於2024年12月生產的該批次，其他批次產品安全無虞。他強調，外界傳言公司全面停產並不屬實。公司正與FDA合作，預計於2025年11月4日銷毀回收產品，並於會後召開記者會說明。

宏泰公司表示，已加強製程控管，新增紫外線（UV）殺菌環節，確保未來產品符合衛生標準。公司亦開放全額退貨與換新服務，並向消費者與經銷商致歉。

然而，就在宏泰召回事件曝光後，泰國警方與FDA聯合行動，於2025年10月30日破獲多處非法地下工廠，查獲大量假冒「宏泰」等品牌的草本吸入劑與藥膏產品，數量超過235萬件、價值逾1億泰銖。警方調查發現，這些產品雖以宏泰品牌名義銷售，但實際上是在未經FDA許可的地下工廠製造，品質與安全均未達標。

泰國消費者保護警察局（CIB）指出，這些非法產品可能含有細菌污染，若吸入恐導致支氣管炎或肺炎。相關嫌疑人與查獲物品已移交警方偵辦。

