Lisa愛用「泰國神物」出事了！鴻泰鼻通驚爆細菌超標下架！批號「000332」快丟
許多人赴泰國旅遊必買的伴手禮、連BLACKPINK成員Lisa也隨身攜帶的鴻泰（Hongthai）草藥「鼻通」，驚傳部分批次遭微生物污染！泰國食品藥品監督管理局（Thai FDA）緊急公告，要求消費者立即停用特定批號的產品，以免引發呼吸道感染風險。
手刀檢查！受污染鼻通批號、效期看這裡
Lisa曾分享包包中隨時攜帶這款薄荷棒泰國鼻通，能讓自己醒腦一下，這產品也曾出現在還曾出現在泰國Netflix影集《瘋狂獨角獸》（Mad Unicorn）中，因明星加持紅遍全球，成為赴泰遊客必買伴手禮，沒想到這次竟被驗出細菌超標。
快翻出你的泰國鼻通，檢查瓶身或外包裝上的資訊！泰國官方指出，受影響的僅有「2號配方」的特定批次，其他配方及批次的產品均安全無虞。
產品名稱：鴻泰草藥鼻通2號配方（Formula 2）
問題批號（Lot Number）： 000332
製造日期： 2024年12月9日
有效期限： 2027年12月8日
若發現自己持有的產品批號完全相符，請立即停止使用，以確保健康安全。
誤用污染鼻通會怎樣？恐引發呼吸道感染、過敏
根據泰國官方檢測，這批受污染的鼻通含有超標的細菌、黴菌及梭狀芽孢桿菌。由於鼻通是直接吸入鼻腔黏膜使用，這些微生物可能導致呼吸道感染、鼻腔發炎或過敏反應，對於免疫力較弱的族群風險更高。
若您曾使用過問題批次的產品，並出現鼻腔不適、呼吸困難或持續打噴嚏等症狀，建議應盡速就醫檢查。
不只細菌！醫師警告：薄荷棒過度使用恐致嗅覺疲勞
其實國內也有許多人習慣使用薄荷棒或鼻通來提神醒腦，但長期依賴的話，嘉義大林慈濟醫院頭頸癌中心主任侯思任提醒，經常使用這類產品，大腦為自我保護，會逐漸忽略該氣味，久了反而會造成「嗅覺抑制」或嗅覺疲勞。
侯思任醫師特別提醒，嬰幼兒對這類刺激性藥劑的過度刺激甚至可能引發神經抑制、呼吸不順或肌肉痙攣等危險情況。
共用小心「交換細菌」！3大族群應完全禁用薄荷製品
除了成分本身的刺激性，使用習慣也隱藏風險。侯思任醫師指出，許多人會將鼻通直接塞入鼻孔，若與他人共用或保存不當，就如同細菌培養皿，非常危險。此次驗出的「梭狀芽孢桿菌」，其中部分菌種產生的毒素更可能影響神經系統。
醫師也強調，有三類族群應完全避免接觸薄荷相關製品，以免誘發不良反應：
嬰兒
孕婦
蠶豆症（G6PD缺乏症）患者
醫師提醒：海外「神物」別亂買！當心觸法又傷身
侯思任醫師建議，薄荷鼻通可以偶爾用來提神，但不應過於頻繁。在國外購買時更要留意，部分產品可能含有台灣尚未核准的成分，若擅自攜帶入境，不僅可能觸法，更可能危害自身健康。購買時應選擇知名大廠牌，並注意出入境的相關規定，避免誤帶違禁品。
◎ 圖片來源／翻攝自The Standard 臉書
◎ 諮詢專家／侯思任醫師
