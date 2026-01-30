【看見泰國 VisionThai】泰國美食「立食肉丸」因觀光大使Lisa推薦而聲名大噪，該特色小吃是Lisa家鄉武里南府的庶民美食，「武里南立食肉丸比賽」今年邁入第9屆，將在3月27日至29日期間舉行，這項的地方美食盛會，集結全府40多家知名店鋪，競賽項目除了歷年都有的吃肉丸、串肉丸、最佳店鋪評選...等，今年還將多增加一個「肉丸吉祥物設計大賽」，作為振興觀光的重要活動。

武里南府副府尹查莫恩(Chamroen Haewanphet)表示，「『立食肉丸』是武里南獨一無二的文化特色，在世界級藝人Lisa推薦後更是享譽全球。不僅要透過活動振興觀光，更要讓全世界看見武里南的軟實力。」該活動由武里南市政府、泰國觀光局武里南辦事處、觀光產業協會及私營部門共同主辦。

廣告 廣告

Lisa推薦爆紅！泰國必吃「立食肉丸」武里南美食賽登場（來源：網路合圖）

活動集結武里南府40多家知名立食肉丸店鋪，現場販售以木炭現烤或是酥炸的特色肉丸，搭配獨家甜辣醬汁。立食肉丸最道地的吃法就是站在攤位前，看著老闆現烤現炸、拿了就吃，是當地人從小吃到大的庶民美食。

現場匯聚40間立食肉丸店家，也在現場評選出優勝店家。（來源: เทศกาลลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก FB）

競賽項目包括吃肉丸世界冠軍賽，分成男子組、女子組、家庭組及團體組等多個組別。此外也舉辦2025年度最佳肉丸店鋪及沾醬評選、串肉丸速度競賽，以及母親節特別活動「帶媽媽站著吃肉丸」。

現場舉辦了吃肉丸比賽，參賽者拼盡全力比賽，就連造型也非常用心。（來源: เทศกาลลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก FB）

最有趣的比賽無非是「吃肉丸競賽」，可以看到參賽者卯足全力，造型也不能輸。（來源: เทศกาลลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก FB）

活動也推出多項促銷，包括「7天7促銷」線上線下同步優惠，以及限時「黃金時刻」搶購。武里南府旅遊業理事會主席查猜帕·薩拉拉姆(Chatchaipat Sararam)表達對Lisa推廣的感謝，他也透露，「今年更會在3月27日Lisa生日當天舉辦慶生會，感謝她讓『武里南肉丸』享譽國際。」

Lisa推薦爆紅！泰國必吃「立食肉丸」武里南美食賽登場（來源：網路合圖）

「武里南立食肉丸比賽」已連續舉辦多屆，是當地的年度盛事，結合觀光、美食、競賽與文化推廣。自從Lisa在訪談中推薦家鄉武里南的立食肉丸後，這項地方小吃瞬間成為國際焦點，不僅帶動觀光熱潮，更讓武里南成為泰國軟實力的代表之一。

核稿：陳韋如

封面來源：網路合圖

更多VISION THAI看見泰國報導

Lisa代言泰國觀光完整影片曝光！穿梭鄭王廟、考柯雲海 詮釋最美家鄉味

「泰國之光」Lisa《Feel All The Feelings》泰觀局前導影片亮相

