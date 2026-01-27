Lisa正式加入Nike代言陣容！能否帶領品牌踏上花路？新身份其實早已有預兆

Blackpink成員Lisa在2026年初迎來新身份，正式宣布加入Nike代言陣容！從私服到演唱會，Lisa早已踩出多雙Nike話題鞋款，連Nike與Jacquemus尚未發布的聯名新色都能搶先上腳，可見與品牌關係已十分緊密。今日透過一組全新形象終於官宣！Lisa以基礎運動套裝，搭配Air Max 95造型出鏡，有了她的加入，未來Nike能夠甩去陰霾、只走花路嗎？我們一起拭目以待！

Lisa同款Nike Air Max 95

Lisa為Nike拍攝的首波形象釋出，腳上所穿的鞋款為經典的Air Max 95，綠灰漸層配色之中，加入了粉色的點綴，帥氣清爽又藏有點溫柔可愛。

而先前在演唱會上，Lisa也換上了多款Nike球鞋，默默帶火Nike LD-1000、Nike Field General……等鞋型；在私服中則率先穿上了Nike與Jacquemus的聯名鞋款新色，即便只是藏在眾多照片中的一小角，依然引發熱烈的話題。

與LISA的五大問答

關於Nike，對你而言有什麼難忘的記憶嗎，印象最深的Nike鞋款或服飾是什麼？

在成為BLACKPINK練習生之前，甚至更早的時候，我幾乎只穿適合跳舞的衣服，比如運動套裝、特別寬鬆的T恤和運動鞋。我記得有一次，在我年紀還很小的時候，曾經存下零用錢，只為了買一雙Nike Dunk High作為舞蹈訓練鞋。那個時刻和那雙鞋，是我至今印象最深刻也最珍貴的Nike回憶之一。

可以談談你目前的日常訓練包含哪些內容嗎？

我大部分的運動時間都在跳舞。舞蹈是我最主要、也是最核心的訓練方式。但沒有表演或不是學習新編舞的時候，我也會做皮拉提斯，專注於拉伸、輕度有氧和整體體能的維持。對我來說，保持充沛的精力才能做好每一件事，現在我最需要的就是好好睡覺，我經常在飛機上抓緊時間補眠。

你覺得時尚如何幫助你在舞臺及日常生活中表達自我？

時尚是展現個性、建立自信的一種方式。每當我旅行或進行世界巡演時，我都會觀察當地人的穿搭。僅僅是觀察世界各地人們的穿著方式，就能給我很多靈感。

為什麼會期待與Nike的合作？

我和Nike一樣，對卓越、工藝以及多元可能性有著近乎執著的追求。

你最期待與Nike合作的是什麼？

我期待將這股能量帶入我們共同的每一件事中。我希望鼓勵世界各地的女性，勇敢表達自我，透過穿著建立自信，堅定做真實自己。

