Lisa泰國代言主視覺挨批AI味太重 製作人狠酸：百億寶石拍成幾百泰銖

泰國觀光旅遊局日前推出全新國際宣傳企劃，邀請BLACKPINK泰籍成員Lisa擔任宣傳大使，原本被視為一波強勢行銷操作，主視覺曝光後卻意外引發爭議，有人認為視覺呈現過於人工化，懷疑大量使用AI生成，讓宣傳效果成為輿論焦點。

泰國觀光旅遊局日前推出全新國際宣傳企劃，邀請BLACKPINK泰籍成員Lisa擔任宣傳大使。（圖／翻攝自Instagram）

泰國觀光旅遊局推出企劃「Feel All the Feelings」，希望透過Lisa的國際影響力，吸引海外旅客關注泰國旅遊。主視覺選在烏隆他尼府季節限定景點「紅蓮花海」，以清晨日出與湖面蓮花為背景，傳達放慢步調、感受自然的旅遊意象，並將Lisa置於畫面核心，作為整體形象代表。

然而，畫面釋出後，部分網友指出Lisa與背景之間的融合不自然，推測並非實地拍攝完成，也有人形容她看起來像「浮在景色上」。有聲音質疑，既然已花重金聘請Lisa，應該實際到景點取景，才能呈現泰國的魅力。泰國知名詞曲製作人霍納克（Nitipong Honark）也在社群平台發表評論，直言宣傳方式「就像把一顆價值數百億的寶石，呈現得只值幾百泰銖」。

不過，也有人認為，Lisa本身仍具高度國際辨識度，能為泰國帶來曝光。泰國媒體則分析，本次宣傳引發的爭議，並不只是單一視覺問題，而是涉及國家級品牌在使用AI技術時，應該如何拿捏真實感與視覺效果，同時顧及成本效益的問題。

