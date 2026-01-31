Lisa泰國代言爆AI疑雲遭炎上！製作人狠批：百億鑽石拍到只值幾百泰銖

記者陳宣如／綜合報導

泰國觀光宣傳向來被視為國家門面，這回更找來具全球影響力的BLACKPINK泰籍成員Lisa坐鎮，原本被外界看好是一波聲勢浩大的行銷加分。然而主視覺曝光後，卻意外掀起另一波討論熱潮。宣傳畫面一公開，網路隨即出現質疑聲浪，有網友認為畫面疑似大量運用AI生成，甚至形容「把價值數百億的寶石，拍到只值幾百泰銖」，相關評論迅速擴散，也讓這波宣傳成效成為輿論焦點。

Lisa近期替家鄉宣傳觀光卻意外翻車。（圖／翻攝自IG @tourismthailand）

泰國觀光旅遊局日前正式推出全新國際觀光宣傳企劃「Feel All the Feelings」，並邀請Lisa擔任「驚豔泰國大使」，希望透過她的國際知名度，吸引海外旅客重新認識泰國多元風貌。官方主視覺選在泰國烏隆他尼府的季節限定景點「紅蓮花海」（Talay Bua Daeng），以清晨日出時分為背景，呈現湖面鋪滿粉色蓮花的景象，藉此傳達放慢步調、感受寧靜與療癒的旅遊意象。

泰國觀光局重金聘請BLACKPINK泰籍成員Lisa代言宣傳觀光，卻因照片像AI生成而遭網友撻伐。（圖／翻攝自IG @tourismthailand）

然而，宣傳照釋出後，部分網友對畫面真實性提出質疑。有網友指出，Lisa與背景之間的融合感略顯不自然，整體視覺過於「人工化」，推測可能並非實地拍攝，而是透過AI生成或大量後製合成完成；也有人形容她在畫面中看起來像是「浮在景色上」。相關討論中，亦有聲音認為，既然重金聘請具全球影響力的代言人，若能親自走訪景點取景，或許更能同時呈現自然風光與代言人的真實魅力。

針對相關討論，泰國知名詞曲製作人霍納克（Nitipong Honark）也在社群平台發文評論，直言該宣傳呈現方式「就像把一顆價值數百億的寶石，呈現得只值幾百泰銖」，相關說法隨後被大量轉發，進一步推升討論熱度。

Lisa受邀擔任「驚豔泰國大使」。（圖／翻攝自IG @tourismthailand）

另一方面，也有不同意見指出，泰國觀光旅遊局選擇Lisa作為宣傳代表本身仍具高度象徵性與話題性，行銷方向未必失焦，爭論焦點主要集中在AI技術的使用比例與視覺呈現方式，而非代言人本身。泰國媒體分析認為，此次宣傳引發的爭議，並非單一視覺問題，而是牽動到國家級品牌操作在導入AI技術後，該如何拿捏真實呈現與視覺創意，同時顧及成本效益的整體策略。

