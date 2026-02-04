LiSA演唱會實名登記抽選懶人包！遠大會員註冊？抽選結果、結帳時間哪裡看？

日本《鬼滅》歌姬LiSA將於6/19、6/20唱進台北小巨蛋，2024年錯過《紅蓮華》現場的歌迷們可不能再錯過這次演唱會！LiSA小巨蛋演唱會採「實名制登記抽選」，雖然是完全憑運氣進場，但也要記得完成登記的動作，以及記住結果公布和結帳的時間，別一時大意，與LiSA擦肩而過。以下為尚不熟悉遠大售票系統登記抽選規則的讀者整理完整攻略，從會員註冊、登記時間到中選公布時程、付款方式、取票方式、退票方式，以及實名制相關規則，讓搶票更順利！

【事前準備】

一、筆記搶票時間

LiSA演唱會搶票重要的三個時間點，分別是登記時間、結果公布、繳費期限，馬上筆記起來！

登記時間：2026/02/05（四）12:00 ~ 2026/02/08（日）19:00

結果公布：2026/02/10（二）12:00 起陸續發送Email、簡訊通知

繳費期限：2026/02/11（三）12:00 止

售票平台：遠大售票

注意！即使中選，若未於期限內完成結帳，票就沒了！所以開獎那幾天一定要注意通知或直接到會員帳戶的【我的訂單】查詢。

LiSA演唱會實名登記抽選懶人包。

二、遠大會員註冊、完成手機驗證

LiSA演唱會的官方售票平台是遠大售票系統，需要有遠大會員方能購票，所以務必於購票前24小時完成註冊和「手機號碼」及「電子郵件地址」驗證。

點擊遠大售票網站右上角「會員登入」，選擇註冊。

⭐每人限制僅可申請一個會員帳號，此會員需綁定唯一的「手機號碼」。

遠大登記攻略：遠大會員註冊。（圖／截自遠大售票網站）

手機號碼需進行驗證，通過驗證後才可開始於遠大售票系統購票。

遠大登記攻略：遠大會員註冊。（圖／截自遠大售票網站）

LiSA演唱會採實名制入場，記得確認會員姓名是否與身分證件相符。

遠大登記攻略：會員資料確認。（圖／截自遠大售票網站）

三、確認付款方式

可用信用卡（VISA／MASTER／JCB）、ATM虛擬帳號付款。

但需注意於首次付款時選擇付款方式後將無法變更，請確認後再進行付款。

四、確認座位圖和票價

LiSA小巨蛋演唱會共有6個價位，全場皆為座席，因為這次是抽選制，僅能選區，無法選位，選區又分單選一個票區／全區皆可／5280區~4280區皆可／3880區~800區皆可，有些人會擔心單選一個票區機率比較小，若是只求入場當然是選全區皆可；若不想到蛋頂看空氣也可以選5280區~4280區，端看個人選擇。

演出票價：NT$5,280 / $4,880 / $4,280 / $3,880 / $2,880 / $800

LiSA演唱會票區選擇。（圖／截自遠大售票網站）

五、確認購票規則

搶票前一定要詳讀LiSA演唱會購票相關規定，以下為讀者抓重點，

每個遠大會員最多可登記2張票券。 登記抽選後若資料輸入錯誤者，可於登記期間截止前至【我的訂單】出席名單欄位修正資料，其餘時間一律不提供任何形式變更資料。 若希望兩人同行參與活動，請於一開始即將兩人資料登記於同一訂單。 系統列印票券時，將帶入登記抽選人員的「證件姓名」及「證件號碼」，台灣居民限填寫「身分證姓名」及「身分證字號」；海外人士限填寫「英文護照姓名」及「護照號碼」。 整筆訂單須一起結帳，無法於中選後分開結帳，若有部分票券無需使用，請於整筆訂單結帳後於退票期限內依本活動退票規定申請部分票券退票。 通知Email及簡訊僅提供通知輔助之用，未收到不代表未中選。請至會員帳戶的【我的訂單】查詢。 確認中選付款時，因刷卡交易有付款失敗之可能，繳費後皆須等待金流端確認付款狀態，所以請勿過於接近截止時間才繳費。

【搶票SOP】

一、進入購票頁面

第一步進入購票頁面，確認場次點擊「立即登記」進入「選擇票種」，點擊想要的票區和張數。

遠大登記攻略：選擇場次。（圖／截自遠大售票網站）

二、編輯參加者資訊

登記抽選只要轉圈圈成功進入下一頁後，就不要太過心急，只要正確無誤填寫姓名、身分證號碼、國籍即可。

遠大登記攻略：編輯參加者資訊。（圖／截自遠大售票網站）

若真的寫錯也先不要急，在登記時間結束（2/8 19:00）前都可以在【我的訂單】，於該登記訂單姓名欄位點擊【查看詳情】修正資料，逾期一律不得變更實名資料。

遠大登記攻略：實名制資料。（圖／截自遠大售票網站）

三、確認登記狀態

登記抽選金額會是0，也不會有付款頁面，完成後可至【我的訂單】確認登記明細。

遠大登記攻略：登記金額為0。（圖／截自遠大售票網站）

遠大登記攻略：登記完成後可查看登記明細。（圖／截自遠大售票網站）

遠大登記攻略：最後一步確認訂單狀態。（圖／截自遠大售票網站）

四、中選付款方式

登記完成後就是等待開獎時間，02/10（二）12:00 起會陸續發送Email、簡訊通知，注意就算沒有收到通知，也要自己到遠大官網【我的訂單】確認有沒有中選才最保險！確認中選後盡快繳費，不要拖到最後一刻才繳，以防銀行系統延遲錯過繳費時間。

遠大登記攻略：中選後確認付款方式。（圖／截自遠大售票網站）

五、遠大取票方式

取票方式： ibon機台取票

手續費每筆$30/2張為限，於7-11超商門市付款時以現金方式支付。

開放取票時間：

6/19（五）場次：6/12（五）09:00～6/19（五）22:00 6/20（六）場次：6/13（六）09:00～6/20（六）22:00

遠大登記攻略：取票方式。（圖／截自遠大售票網站）

六、遠大退票方式

購票後（不含購票當日） 三日內得退票 ，第四日起即不接受退票申請，已領票者申請退票日期以郵戳寄送日為準，未領票者申請退票日期以線上退票申請日或Email寄達日為準，換票視同退票處理。

例：2026年2月10日 購票，退票截止日期為2026年2月13日，2026年2月14日（含）起的線上退票、Email、郵戳退票即不再收件。後續退票，以此類推。

退票期限內申請退票者，每張票券須酌收票面金額5%手續費。相關服務費、轉帳、取票手續費用與寄回郵資非屬票價部分不在退費範圍之內。

有票噴霧加持！！！

以上就是遠大登記攻略與小技巧，希望能幫助所有想要見到偶像的歌迷和粉絲們，事前準備都完成後，有空可以多上遠大網站熟悉動線，偷偷用其他場次練習一下流程，然後多做好事累積買到票的運氣，祝福所有想要票的讀者都能如願以償、心想事成！

