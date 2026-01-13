Lisa為泰國觀光拍攝形象廣告 帶你感受泰國各地祕境

泰國之光Lisa擔任泰國觀光大使，形象廣告將於28日公開。（翻攝自Youtube）

泰國觀光局（TAT）近日釋出形象廣告《Feel All The Feelings》的前導預告，由Lisa擔任泰國觀光大使（Amazing Thailand Ambassador），Lisa將帶領觀眾探訪多處泰國祕境，開啟全新的旅遊體驗方式。完整版影片，將於1月28日在官方發表活動及Amazing Thailand線上平台正式公開。

Lisa是知名的泰國藝人，可說是泰國之光，泰國觀光局已於去年10月中旬宣布Lisa為泰國觀光大使。在前導影片中，Lisa用一句「What does Thailand feel like?」開場，搭配著音樂與畫面，或炫目或自然的場景都讓人期待，跟著 Lisa的視角，去感受更多不一樣的泰國。

泰國觀光局局長塔帕妮・吉亞提派汶（ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์）曾表示：「Lisa 將作為泰國觀光的代表，肩負宣傳與推廣任務，傳遞泰國的驕傲。此計畫的核心目標在於提升泰國旅遊形象至高品質目的地層級，建立信心，並呈現泰國旅遊產品的獨特魅力。」

本專案執行期間為12個月，自2025年9月29日起至 2026年9月29日止。泰國觀光局預估，該計畫可吸引 5百萬至1千萬名國際旅客。

