【看見泰國 VisionThai】泰國觀光局(TAT)近日官宣「Feel All the Feelings」宣傳活動，泰國大使Lisa不只代言，還聊到她首張個人專輯《Alter Ego》的5個分身角色會如何體驗泰國。從逛夜市、泡酒吧到搭嘟嘟車，展現泰國旅遊的多元魅力。

泰國大使Lisa在宣傳活動中，提到專輯的5個分身角色將會如何體驗泰國。（來源：官方）

《Alter Ego》專輯五大分身 各有獨特風格

Lisa去(2025)年發行的首張個人專輯《Alter Ego》，以5個分身角色代表她音樂中的不同風格：搖滾明星Roxi、自由奔放的Sunni、Y2K網美風Kiki、賽車手Speedi，以及壞女孩Vixi。每個角色都有專屬的造型、個性和對應歌曲。在發布會現場，Lisa聊到這些分身角色會如何在「Feel All the Feelings」主題下玩泰國、感受泰國，為觀光宣傳增添趣味。

Lisa玩泰國超狂！《Alter Ego》5分身各有所好，Roxi逛耀華力、Vixi愛殺價...風格多元（來源：網路合圖）

Roxi：耀華力路的熱情大使

如果Roxi來到泰國，她會在曼谷唐人街耀華力路走動，熱情地跟所有人說「請來看看我的國家！」Lisa笑著說：「是的，她大概會這麼做！」搖滾明星Roxi代表的是那種熱情外向、想把家鄉美好分享給全世界的個性。

Lisa專輯《Alter Ego》的Roxi分身，將會成為耀華力路的熱情大使。（來源：網路）

Sunni：海灘與隱藏酒吧探險家

喜歡悠閒度假的Sunni，可能會去海灘放鬆，或是探索曼谷周圍的隱藏酒吧。「有可能，沒錯，」Lisa確認道。自由奔放的Sunni有著「je ne sais quoi」法式風情，享受陽光沙灘和微風夜晚。

Lisa專輯《Alter Ego》的Sunni分身，會選擇到泰國的海灘與隱藏酒吧享受微風、沙灘、陽光。（來源：網路）

Kiki：現代女性的時尚pose

擁有Y2K粉紅造型的Kiki會不會在某個地方擺出真正的現代女性風格橋式姿勢？Lisa笑說：「也許沒那麼瘋狂，但這是有可能的！」Kiki是網路愛好者，總是在尋找新鮮事物。

Lisa專輯《Alter Ego》的Kiki分身，將會成為線上網紅，拍攝各種獨有泰國美照！（來源：網路）

Speedi：嘟嘟車飆速玩家

最有活力的Speedi肯定會搭嘟嘟車到處閒晃。Lisa毫不猶豫地說：「是的，這絕對是她會做的事。」橘髮賽車手Speedi代表「為衝刺而生，為勝利而活」的快節奏風格。

Lisa專輯《Alter Ego》的Speedi分身，會搭乘嘟嘟車穿梭在曼谷街頭。（來源：網路）

Vixi：殺價高手

最會過日子的Vixi會和攤販討價還價嗎？Lisa肯定地回答：「絕對會，Vixi一定會這麼做。」壞女孩Vixi是5個分身中最「反派」的角色，但也最接地氣。

Lisa專輯《Alter Ego》的Vixi分身，會深入在地市集體驗街頭殺價。（來源：網路）

泰國男神Win、Gulf、Blue也入鏡演繹

除了Lisa的分身概念，TAT也邀請Win Metawin、Gulf Kanawut和Blue Pongtiwat等泰國人氣男星出鏡演出宣傳影片系列「Feel All The Feelings – Travel Thailand, feel every feeling」。影片在YouTube的Amazing Thailand頻道播出，透過這些明星在泰國各地的旅行，傳達在泰國可以體驗的各種情感，從興奮、放鬆、浪漫到驚喜。這些男星也作為「Amazing Thailand之友」計劃成員，以龐大粉絲群協助推廣泰國觀光。（延伸看：Lisa代言泰國觀光影片！詮釋最美家鄉味）

（圖左到右）Blue Pongtiwat、Gulf Kanawut、泰觀局局長塔帕妮、觀光大使Lisa和Win Metawin，出席「Feel All the Feelings」宣傳活動。（來源：官方）

泰觀局局長塔帕妮(Thapanee Kiatphaibool)表示，透過Lisa不同分身和其他明星的演繹，要傳達一個概念：泰國能滿足各種類型旅行者的需求。「無論你是哪種個性、喜歡什麼樣的旅行方式，泰國都能讓你感受到專屬於你的情感體驗，」她說。

Lisa在現場也分享，泰國不僅僅是美麗的地方或美味的食物，更重要的是每次造訪時那種溫暖、快樂的感受。「泰國人非常友善，泰式微笑真的很吸引人，」她說。當被問及會推薦哪個地方給遊客時，Lisa不忘推廣家鄉：「我的家鄉武里南(Buriram)，那裡的肉丸非常好吃，光是提到我又想吃了！」（延伸看：Lisa最愛泰國美食武里南烤肉丸、泰國武里南烤肉丸競賽爆紅）

「Feel All the Feelings」宣傳活動旨在讓遊客不只「看見」泰國，更要「感受」泰國。每趟泰國旅程都能創造深刻且持久的回憶，激發遊客再次回訪並分享旅行故事。

