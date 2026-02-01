LiSA登台「制霸小巨蛋」圓夢 「忘帶小抄」先喊話：站上大巨蛋

【緯來新聞網】日本流行音樂歌姬LiSA為了宣傳即將於2026年6月19、20日舉行的台北小巨蛋演唱會，特別飛抵台灣展開為期兩天的宣傳行程。今日（2月1日）她在台北晶華酒店出席記者會，主辦單位獻上「賀15週年，制霸小巨蛋」的祝福彩球，讓LiSA驚喜直呼，能在出道15週年圓夢登上小巨蛋極具紀念意義，甚至在現場立下更高目標，下一步要站上台北大巨蛋。

LiSA 6月19、20日舉行的台北小巨蛋演唱會。（圖／記者許方正攝）

LiSA昨日在台北車站舉行小型見面會，原本預計抽選300名粉絲，現場卻湧入近3000人，足足多了10倍。這份熱情讓她深受感動，更有信心地表示：「昨天那3000人都答應會來看演唱會，我很期待看到小巨蛋坐滿粉絲的景象。」回顧15年星路，從2013年台北河岸留言的百人規模，到如今即將挑戰萬人殿堂，LiSA有感而發，認為夢想不是靠自己一個人完成，而是與粉絲共同實現的。



談及代表作《鬼滅之刃》，LiSA去年第四度獻唱劇場版主題曲《照亮殘酷的夜晚》，她感性分享這部作品讓她與更廣泛的受眾相遇，甚至連長輩的朋友都因此認識她。提到這首長篇新歌時，她表示每次演唱都會像再看了一次電影，並回想起自己15年來如同電影情節般起伏的人生場景。儘管在大舞台前仍會做惡夢，但她學會透過回想台下歌迷的臉孔來克服恐懼。

LiSA出席記者會， 主辦單位獻上「賀15週年，制霸小巨蛋」的祝福彩球。（圖／記者許方正攝）

此次15週年主視覺以日文發音與「15」相近的「草莓」為主題，喜歡草莓大福的她還現場現學現賣中文，稱讚草莓與任何食物都很「百搭」。記者會現場雖然自嘲「忘了帶小抄」，但在主持人吳建恆的引導下，LiSA仍流利地以中文向粉絲拜年：「新年快樂，恭喜發財，馬上有票！」並熱情喊話「我回來了」，邀請大家一起見證她夢想實現的里程碑。

LiSA以流利地中文向粉絲拜年。（圖／記者許方正攝）

LiSA台北小巨蛋演唱會將於6月19、20日連唱兩天，門票全區採「實名抽選制」。第一階段登記時間為2026年2月5日中午12時至2月8日晚上7點，抽選結果將於2月10日陸續通知。

