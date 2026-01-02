Lisa發50張辣照藏床照！車廂「百朵玫瑰」疑認愛

娛樂中心／饒婉馨報導

韓國女團BLACKPINK成員Lisa在2026年第一天發出一部私下生活的影片，與粉絲一起開始新的一年。她隨後發出52張照片，表示自己還沒做好跟2025道別的準備，接著又寫下「Nothing but good memories（只有美好的回憶）」，其中有幾張照片引起網友熱議。





Lisa大方曬出性感又俏皮的躺床照，以及在脖子側邊的新刺青Dream。（圖／翻攝自IG ＠lalalalisa_m）

她元旦拍了生活vlog與粉絲分享真實生活樣貌，豪不避諱公開素顏好皮膚。（圖／翻攝自IG ＠lalalalisa_m）

Lisa在元旦當天跟粉絲分享自己起床、保養、出門等一系列真實生活，她先是慵懶地躺在床上滑手機，接著起床開始保養洗漱，再親自開車出門買咖啡，整部影片節奏輕鬆，讓粉絲能更了解卸下舞台偶像包袱的她。然而，她至1月2日下午三點為止更更新了4則貼文。她發出一組黑色蕾絲透視長洋裝，配了粉色內著，看起來優雅又不失辣度，總共公開逾50張生活照，包括她的新刺青、躺床照還有超巨大玫瑰花束合照，引起廣大粉絲朝聖。

黑色透視蕾絲長洋裝更加凸顯出她的好身材，還發出與巨型玫瑰花束的合照。（圖／翻攝自IG ＠lalalalisa_m）

她作為全球最紅女團成員之一，從多張照片中可見Lisa的2025年過得相當充實且忙碌，照片中目測至少上百朵玫瑰花所做成的花束，看起來十分震撼，雖然Lisa未對此照片有過多說明，但也讓粉絲不禁猜測這是LVMH三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）的浪漫傑作。Lisa本人從為正面對這段緋聞戀情做出回應，不過近一年以來，兩人約會的足跡屢屢被捕捉，從餐廳吃飯道行程巧合重疊，甚至還有女方去男方家中一同參與聚會等細節，讓這段戀愛傳聞持續升溫。





