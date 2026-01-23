【看見泰國 VisionThai】泰國觀光局Lisa紅蓮湖宣傳照爭議延燒，網友瘋玩梗圖創作、實地打卡，泰國觀光局(Tourism Authority of Thailand, TAT)澄清非AI而是CGI特效。該起爭議源於日前釋出BLACKPINK成員Lisa在東北部烏隆府(Udon Thani)的天然奇景「紅蓮花海」(Red Lotus Sea)宣傳照，雖因過度修圖引發爭議，卻意外在社群媒體掀起梗圖熱潮。網友紛紛用修圖軟體將Lisa替換成自己、吉祥物或其他人物，連泰觀局局長塔帕妮·吉亞帕布(Thapanee Kiatphaibool)也跟風製作梗圖。面對外界質疑使用AI技術，泰觀局也發公告澄清，照片是實地拍攝後以專業CGI技術加強，並非AI生成。

Lisa紅蓮湖照AI惹議反掀梗圖潮，連泰觀局局長都玩！官方澄清：實拍加CGI特效（來源：網路合圖）

梗圖創作成風潮 泰觀局局長也參戰

這波梗圖熱潮中，泰觀局局長塔帕妮將自己的照片修圖成坐在宣傳照中的同款木船上，並在貼文中感謝所有造訪烏隆府紅蓮湖的民眾，表示很開心能「加入」Lisa的船遊行列。她也在臉書分享其他人的創作，包括政府儲蓄銀行(Government Savings Bank)也把吉祥物P上船的圖片。

許多網友用修圖工具將Lisa替換成自己的照片，也有人實際前往紅蓮湖拍照打卡，在貼文中寫道「我正在追隨Lisa的足跡」。部分創作者甚至使用AI技術，生成Lisa與「神奇泰國」(Amazing Thailand)標誌出現在各個泰國景點的新圖像。

泰觀局局長塔帕妮·吉亞帕布(Thapanee Kiatphaibool)跟風製作梗圖（來源：Thapanee Kiatphaibool FB）

泰觀局澄清：實拍照片加特效 非AI生成

針對外界質疑使用AI，泰觀局說明，原始照片是實地拍攝，之後以專業電腦成像技術(CGI)加強視覺效果，並非AI生成。CGI是指利用電腦創造靜態或動態影像，可製作2D或3D逼真視覺元素。

泰觀局隨後發布聲明重申，目前流傳的照片是透過實地拍攝創作的真實影像，並非AI生成。照片依據既定概念額外加入圖像特效以增強視覺吸引力，由具備專業知識的團隊設計。泰觀局也強調，所有工作都符合協議規範，並與Lisa經紀公司協調製作，經過挑選與核准，目的是盡可能美麗地呈現泰國旅遊景點。

泰觀局公告澄清，Lisa觀光代言照片為實拍加特效，非AI生成。（來源：網路合圖）

樂見梗圖文化 視為宣傳泰國旅遊契機

泰觀局局長塔帕妮表示，民眾將照片製作成梗圖，包括使用AI技術生成新圖像，並不構成版權問題。她認為這是一個機會，指出梗圖正在帶動關注度，許多人現在想要搭船造訪紅蓮湖。

她表示這對即將推出的其他照片也是良好的互動，無論人們喜歡或不喜歡。因為這鼓勵了不同旅遊風格的參與。她還說，這將展現泰國創作者的AI技能，並增加更多數位資產。副局長尼提感謝所有製作梗圖的民眾，表示這股風潮讓紅蓮湖成為熱門話題。

從爭議到網路聲量 意外達成宣傳效果

這起宣傳活動是泰觀局「感受泰國」(Feel All the Feelings)觀光推廣計畫的一部分，由在泰國出生、享有國際知名度的Lisa擔任「神奇泰國大使」。儘管照片發布後引發兩極評價，批評者認為過度修圖讓Lisa看起來「漂浮」不自然，質疑為何不實地拍攝，但這股爭議意外轉化為社群互動與話題聲量。

泰觀局邀請擔任觀光大使第一批宣傳照引發網友熱議（來源：Amazing thailand FB）

許多泰國民眾以真實照片回應原本的爭議影像，有人實際前往紅蓮湖拍照打卡，也有人用修圖技術創作自己的梗圖版本。這場從批評開始的行銷活動，最終為紅蓮湖帶來關注度，也讓烏隆府的紅蓮湖成為社群熱議焦點。（延伸看爭議：泰國觀光局找Lisa代言卻用AI圖！網批「浪費世界級巨星」）

泰觀局也感謝公眾的回饋與建議，表示將用於改善溝通清晰度，並進一步強化藝人與泰國的形象。

