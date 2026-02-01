LiSA親揭「草莓」暗號！出道15週年首攻小巨蛋 許願：唱進大巨蛋

LiSA趁著農曆年前來台，祝大家新年快樂。李鍾泉攝

日本「秒殺歌姬」LiSA今（1日）在台舉行記者會，除了許下階段性願望，期許6月19日、20日一連兩天在台北小巨蛋舉行的演唱會圓滿達成。也放話，「想唱進台北大巨蛋！」笑說：「夢想就是先說先贏嘛！」期許有朝一日美夢再成真！

LiSA開心分享即將完成唱進小巨蛋的夢想。李鍾泉攝

LiSA快閃來台2天1夜為首度攻蛋做宣傳，今舉行記者會，被問起昨晚有3000人來到北車的盛況，讓她驚呼：「本來以為就是300人抽選活動，沒想到多了十倍的人，看到這個景象嚇一大跳。」還說小巨蛋演唱會已有3000人確定會到，笑說：「昨天已有3000粉絲已經跟我約好會來現場，我會期待小巨蛋滿座的景象，非常期待！」更提到在出道15週年能解鎖小巨蛋，十分有意義。

LiSA昨在活動上搶先搶了中文吉祥話拜念，今也特別準備了特製紅包袋，紅包袋上除了有LiSA照片，還畫了草莓，她也特別解釋起草莓的寓意，分享因為「1」、「5」的日文與草莓發音一樣，因此特別畫了草莓，更說：「如果認真數的話，可以找到15顆草莓唷！」紅包袋上還有登記抽選演唱會門票的QRCODE，同步祝大家「馬力全開」！

LiSA應景準備紅包袋，祝大家馬力全開，上面還藏有草莓暗號。林奕雯攝

紅包袋的背面就是門票抽選網址。林奕雯攝

聊起草莓，LiSA也提到自己是草莓控，加上又很愛紅豆，因此草莓大福是她最愛的甜點，被問起有什麼推薦的草莓甜點？她立刻和主持人學了中文「百搭」，大讚草莓配什麼都很好吃，還說想吃吃看草莓冰，因為以往來台都是芒果產季，期待地說：「聽說冬天會有草莓冰版本，好想吃啊！」LiSA的台北小巨蛋演唱會將在6月19日、20日舉行，門票將在2月5至8日在遠大售票系統登記抽選。

LiSA今親自揭曉彩球上的紅布條，上面寫著「賀十五週年，制霸小巨蛋」。李鍾泉攝

LiSA親自來台宣傳演唱會。李鍾泉攝

LiSA喊話下一次想唱進大巨蛋。李鍾泉攝



