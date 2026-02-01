LiSA迎15週年！圓夢唱進小巨蛋 鬆口下個目標是台北大巨蛋

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

日本「秒殺歌姬」LiSA將在2026年6月19、20日連續2天於台北小巨蛋開唱，而這次門票採取線上實名抽選制，登記期間為2026年2月5日中午12時至2月8日晚上7點，至於抽選結果將在2月10日中午12點起陸續以Email與簡訊通知。而今（1）日LiSA現身演唱會記者會表示，她一直都有想唱進台北小巨蛋的夢想，「我可以在出道15週年這麼具有紀念意義的時刻圓夢，真的非常開心。」

LiSA今（1）日現身演唱會記者會。（圖／黃鈺晴攝）

回憶這一路走來，LiSA坦言，以「LiSA」這個身分走到現在完成了許多夢想，而這些不是靠自己就能實現的，如今終於唱進小巨蛋，接下來對未來有沒有其他的期許與目標，對此，她也提到，下個目標就是台北大巨蛋，隨後笑說，因為夢想先說先贏，所以希望說出口後有一天可以實現。

由於LiSA過去曾透露自己在大型演出前一晚都會做惡夢，被問到目前是否克服了，LiSA坦言，其實現在偶爾會夢到，所以都會去回想演唱會時台下觀眾的每一張臉，好好振奮自己，想辦法好好排除這樣的惡夢，「但實際上站上台後，看到台下滿滿的歌迷，就會讓我非常開心。」而這次的演唱會的海報以「草莓」為主視覺，被問到有沒有推薦的草莓甜點，她透露，因為自己喜歡紅豆，所以推薦草莓大福給大家。

因演唱《鬼滅之刃》主題曲爆紅的LiSA，被問到作品對於自己的意義，她表示，這是和很多人相遇的作品，很多人都是因此發現我的，讓更多更廣泛的人認識我，且除了小朋友會跟著唱外，連同祖父母的朋友也因此認識自己，而她在每次演唱的時候都會回想起這15年的點點滴滴，同時也會想到人生經驗的畫面，是相當觸動她的一首歌。





