Lisa透視裝火辣登金球獎紅毯 一轉正面全場驚呼

第83屆金球獎（Golden Globe Awards）於台灣時間今（12）日盛大舉行，全球頂流女團BLACKPINK成員Lisa以頒獎嘉賓的身分華麗登場。她不僅以一襲性感透視裝稱霸紅毯，更憑藉跨足影視圈的亮眼表現，寫下金球獎史上的全新篇章。

Lisa踏上紅毯時，選擇了一套完美展現身材曲線的性感透視禮服，禮服上身採用透視設計，搭配黑色抹胸和誇張大袖子，大膽的剪裁與精緻的細節設計，讓她顯得既有女神氣勢又不失神祕感。Lisa一現身立刻引爆現場攝影師的閃光燈與尖叫聲，無疑是紅毯上最亮眼的視覺焦點。

Lisa此次受邀頒獎，除了擔任頒獎嘉賓外，還為《白蓮花大飯店》的其他演員以及該劇加油。該劇獲得了六項提名，是所有電視節目大贏家。Lisa在影集第3季中獻出螢幕處女作，演員的身分早已獲得國際主流影壇的高度關注。

這次登台頒獎，Lisa同時創下了兩項驚人的歷史紀錄，是首位擔任金球獎頒獎人的K-pop偶像，也是首位站上金球獎舞台的泰國籍藝人。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導