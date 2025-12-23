Lisa開唱挨轟低俗！開衩衣性感露翹臀 小粉紅看不下去：帶壞小孩

娛樂中心／蔡佩伶報導

Lisa性感舞蹈動作遭到小粉紅砲轟。（圖／翻攝自Lisa IG）

韓國天團BLACKPINK近正在舉辦世界巡迴演唱會，不過其中一名成員Lisa在開唱時的穿搭卻引起中國網友的討論，紛紛認為Lisa的衣服過於裸露，就連舞蹈動作尺度都遭到質疑，慘被砲轟「帶壞未成年不良風氣」。

Lisa近日跟隨團員完成印尼、新加坡等場次的表演，而她所穿著表演服裝包含激短褲造型、高衩衣等，卻被部分中國網友認為尺度越來越大，尤其是性感舞蹈的編排，也被網友指出某些動作會露出臀部，幾乎遊走在曝光的邊緣。

相關片段曝光後，遭到網友留言批評，「求求微博禁掉她吧」、「永遠都是兩個屁股抖呀抖」、「好低俗」，但也有其他網友緩頰表示「她跳舞太好了被忌妒」、「感覺這舞蹈就是這樣的吧」。

Lisa表演服裝被認為過於性感。（圖／翻攝自Lisa IG）

