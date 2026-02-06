Lisa雪地穿比基尼！辣照全為「120萬羽絨外套」超狂

韓國女團BLACKPINK泰國成員Lisa。（圖／翻攝自Lisa IG）





韓國女團BLACKPINK泰國成員Lisa擁有火辣身材被譽為是「人間芭比」，而從出走YG娛樂並踏上瘋馬秀舞台，更加往性感路線前進。近日Lisa在社群分享了在雪地中穿上比基尼搭配羽絨外套的美照，僅僅2天吸引561萬人點讚。

韓國女團BLACKPINK泰國成員Lisa曬出多張雪地美照。（圖／翻攝自Lisa IG）

韓國女團BLACKPINK泰國成員Lisa曬出多張雪地美照。（圖／翻攝自Lisa IG）

韓國女團BLACKPINK泰國成員Lisa曬出多張雪地美照。（圖／翻攝自Lisa IG）

韓國女團BLACKPINK泰國成員Lisa曬出多張雪地美照。（圖／翻攝自Lisa IG）

Lisa於本月4日曬出多張雪地美照，配文則寫下：「Snowy but a cozy stay thanks to @airbnb（雖然下雪了，但多虧了@airbnb，住得很舒適）」，下面也吸引airbnb的回應，看似該發文應該是業配。

廣告 廣告

而照片中Lisa在雪地裡穿比基尼，但外面的羽絨外套和成套的褲子更是吸睛，也讓網友立刻發現該套服裝是是Nocta x Nike x Chrome Hearts推出的聯名單品，價格高達39,000美元（約新台幣120萬元）同時，想買還得到少數的Chrome Hearts專賣店，可以說是十分盡責的代言人。



【更多東森娛樂報導】

●夫妻回歸沒合體！「老高與小茉爆離婚」 婚姻關係全說了

●暴瘦後首現身台灣！舒華粉紅連身裙裝出席活動現場

●以結婚為前提交往！韓國影帝河正宇 認愛小11歲車貞媛

