Lisa雪地辣穿比基尼！羽絨外套「竟要價破百萬」 零下超狂造型身價曝光

記者王培驊／綜合報導

BLACKPINK成員Lisa在雪地拍比基尼照，辣度破表。（圖／翻攝自IG @lalalalisa_m）

BLACKPINK成員Lisa再度以超狂造型掀起熱議。她於4日在IG分享多張旅遊美照，只見她在白雪紛飛的雪地中，僅穿著黑色比基尼，外搭一件羽絨外套大方入鏡，完全不畏低溫，火辣造型瞬間成為話題焦點。Lisa也在貼文中寫下「Snowy but a cozy stay thanks to @airbnb（雖然下雪了，但多虧了airbnb，住得很舒適）」，展現反差又愜意的度假氛圍。

眼尖粉絲發現，Lisa在雪地穿著的羽絨外套來頭不小。（圖／翻攝自IG @lalalalisa_m）

照片中，Lisa頭戴黑色毛帽，身上羽絨外套與長褲為同款套裝，造型前衛又搶眼。眼尖粉絲隨即認出，她身上這件羽絨外套來頭不小，正是Nocta x Nike x Chrome Hearts三方聯名單品，單件售價高達39,000美元，折合新台幣約123萬元。該系列主打超高端市場，不僅不在網路販售，僅於少數Chrome Hearts專賣店上架，部分門市甚至只提供VIP客戶購買，稀有程度相當驚人。

BLACKPINK成員Lisa在雪地拍比基尼照，辣度破表。（圖／翻攝自IG @lalalalisa_m）

除了雪地比基尼的破格造型，Lisa也曬出在旅途中入住小木屋、穿著居家休閒服的日常照，展現截然不同的純真魅力。貼文曝光後不到一天，就在IG吸引超過500萬人按讚，再次印證她驚人的全球人氣與影響力。

BLACKPINK成員Lisa曬出一系列雪地比基尼美照。（圖／翻攝自IG @lalalalisa_m）

事實上，Lisa向來被視為時尚圈的指標人物，目前不僅是路易威登（Louis Vuitton）、寶格麗（BVLGARI）的全球代言人，今年1月也正式與運動品牌Nike簽約，成為品牌新任代言人，並參與Nike與金卡戴珊（Kim Kardashian）旗下品牌SKIMS聯名的《NikeSKIMS 2026春季系列》形象拍攝。影片中，她身穿黑、粉色系芭蕾風造型舞動身體，展現女性力量與美感，獲得高度討論。

另一方面，BLACKPINK也即將以完整體回歸，將於27日下午2點推出迷你三輯《DEADLINE》，這也是她們繼正規二輯《BORN PINK》後，睽違約3年5個月再度合體發行新作。隨著多波前導內容曝光，已讓全球粉絲對這次回歸抱持高度期待。

