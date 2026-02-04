Lisa雪地「外衣滑落」解放 「黑Bra現蹤」極致視角曝光！

娛樂中心／江姿儀報導



南韓知名女團 BLACKPINK 在全球擁有高知名度，其中泰籍成員Lisa擁有精緻臉孔、超模身材，火辣演出驚艷國際。她時常在個人社群分享私下生活，每每更新日常美照，總能迷倒大批粉絲。今（4日）她發文曬出一系列雪地辣照，羽絨外套滑落，黑色Bra現蹤，網歪樓問「這是男友視角嗎？」。





Lisa雪地大解放，露出零贅肉纖腰，性感指數破表。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

全球最紅女團成員之一的Lisa先前曾與LVMH三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）傳出緋聞，不過本人並未做出回應。Lisa上月底才結束世界巡迴演唱會，本月底即將發行第三張迷你專輯《DEADLINE》。今（4日）她在個人IG放送福利，背景是白雪覆蓋的銀白天地，她身穿獨特設計紋路的短版羽絨外套，下身搭配同圖案的長褲。只見她無懼嚴寒敞開外衣，外套滑落停留在手臂間，露出內搭的黑色細肩帶Bra，以及零贅肉的纖腰，性感指數破表。

辣照曝光，短短7小時，就吸引375萬人朝聖按讚、3萬則留言，網友瘋喊「太辣了」、「在同樣的時間，怎麼天氣又冷又熱？」、「不冷嗎？」、「性感女神」、「超美」、「太熱了！一點也不冷～」、「冷冷的天氣，但lisa仍然熱，哇哇」，甚至有網友歪樓「這是男友視角嗎？」。





