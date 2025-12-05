Lisa首度挑戰動作片 與馬東石搭檔《TYRO》

馬東石（左起）、Lisa、李陣郁一起宣佈開拍新片《TYRO》，並延伸為《驚天營救》的世界觀。（Netflix提供）

延續Netflix大受歡迎動作片《驚天營救》（Extraction）的圖一個世界觀，馬東石的新片《TYRO》請來當紅人氣女團BLACKPINK的泰籍成員Lisa，與韓星李陣郁，一起展開全新的冒險。

《TYGO》（暫名）是馬東石繼電影《犯罪都市》系列的全球成功與漫威《永恆族》之後，再度回歸Netflix的作品。馬東石表示：「我與AGBO多年來一直共同開發這個企劃，很高興它終於正式進入製作階段。《TYGO》將獨特的韓國特色帶入全球性的《驚天營救》宇宙，我們迫不及待想把這份爆發力呈現給全世界觀眾。」

AGBO是執導《復仇者聯盟：終局之戰》的羅素兄弟（安東尼羅素與喬羅素）的公司，AGBO製片兼創意總監Angela Russo-Otstot表示，這次合作展現了AGBO與Netflix的長期夥伴關係及對國際故事的投入：「我們很興奮能以韓國視角探索《驚天營救》的世界，並與傳奇動作明星馬東石與富有遠見的導演李尚龍合作，他們的動作設計代表了韓國電影的世界級水準。同時，我們非常榮幸能歡迎Lisa—一位真正的全球多才現象級人物，以及具備魅力與多變演技的李陣郁加入並與馬東石共同領銜演出。我們也很感謝能與Netflix持續合作，《TYGO》是我們的第9次合作，也展現我們共同推動大膽全球故事的信念。」

故事設定於Netflix全球《驚天營救》宇宙中，描述前童兵、現為傭兵的Tygo（馬東石）在任務失敗後踏入韓國黑幫地下世界展開復仇之旅。因演出《魷魚遊戲2》在全球廣受歡迎的李陣郁，也加入卡司陣容：「我一直是《驚天營救》的粉絲，能成為這個宇宙的一部分真的非常榮幸。尤其能與我一直敬佩的馬東石一起合作，還有與Lisa同台演出，我真的非常期待，也非常感謝。我會盡全力呈現一部能符合大家期待的電影。」

曾在影集《白蓮花大飯店》第3季演出的Lisa，這次也加入演出陣容，讓她的演藝事業成績除了歌手、饒舌、舞者與演員的身分以外，又多了動作女星的頭銜，《TYGO》是她首度演出電影，「能參與這個企劃我感到非常榮幸，也很感激能與這麼出色的演員合作。出演動作電影一直是我的夢想，而我的電影出道作就能參與這麼令人興奮的作品，我覺得非常特別。」

其實當初在《白蓮花大飯店》第3季的首映紅毯上，Lisa曾說過很想挑戰動作片題材，大家以為她只是隨口說說，沒想到居然玩真的。

