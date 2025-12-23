Lisa「大尺度」表演惹議 竟遭小粉紅轟：低俗！

娛樂中心／王靖慈報導

韓國天團BLACKPINK日前展開世界巡迴演唱會《Deadline》，近期卻因成員Lisa的舞台造型與舞蹈尺度，在中國微博上掀起一波網友狂轟，質疑她「帶壞未成年不良風氣」，甚至直接以「低俗」等字眼怒罵，瞬間引發熱烈討論。





韓國女團BLACKPINK，成員由JISOO（右一）、JENNIE（左二）、ROSE（右二）、LISA（左一）組成。（圖／翻攝自「jennierubyjane」IG）

Lisa舞台上大解放，舞台尺度讓部分粉絲都嚇到。（圖／翻攝自「滾開行嗎」微博）

Lisa近期隨團完成菲律賓、新加坡等地的演出，舞台造型走甜酷辣妹風格，包括皮質迷你裙、超短上衣等，以及超吸睛的透膚連身衣，呈現Lisa的完美S曲線。然而，除了服裝引發關注，而Lisa除了大膽的衣著，就連舞蹈動作都相當大尺度，近日有段演唱會舞蹈影片被粉絲拍下後，讓不少網友都被嚇到，畫面中只見Lisa扶著鋼扶管表演，中間一度有扭腰姿勢，讓原本就短的短裙根本藏不住，直接被粉絲目擊安全褲。

Lisa穿衣風格常走辣妹風，經常看見超短迷你裙出現。（圖／翻攝自「lalalalisa_m」IG）

Lisa演唱會穿著大膽黑色透膚連身衣，好身材藏不住。（圖／翻攝自「lalalalisa_m」IG）

演唱會的表演也引發部分中國網友不滿，認為Lisa尺度越來越大，尤其是性感舞蹈的編排，也被網友指出某些舞蹈動作會露出臀部，且幾乎遊走在曝光邊緣，引發許多人不滿，甚至有網友直接開罵：「Lisa整天都在賣弄，又是露臀又是啥的，這樣好嗎？要知道他的粉絲裡還有未成年的，她這樣對得起自己身為女性嗎？」。

中國微博網友看到後紛紛開罵要抵制Lisa。（圖／翻攝自「滾開行嗎」微博）

貼文一出後，不少中國網友在底下喊著抵制Lisa，並怒批：「真受不了這女的」、「抵制好低俗」、「脫粉了」、「看著太炸裂了」、「受不了一點」，不過還是有理智粉絲表示：「這樣有什麼問題，展示自己身體有什麼錯」、「這樣有什麼問題，展示自己身體有什麼錯」、「好漂亮啊」、「很美麗，我好愛看」，出現不同聲音。





