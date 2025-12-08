Lisa 電影夢成真 Netflix《TYGO》與韓國動作巨星馬東石、李陣郁飆戲

【看見泰國 VisionThai】泰國天團Blackpink成員Lisa（Lalisa Manobal）今年繼推出首張個人專輯《Alter Ego》、在《白蓮花大飯店》(The White Lotus)第三季展現演技後，再度傳出好消息。Netflix正式宣布她將主演動作大片《TYGO》，這不僅是她首部電影作品，更將與動作巨星馬東石、《魷魚遊戲》人氣演員李陣郁同台演出，消息一出立刻引發全球粉絲熱烈討論。

《TYGO》將由馬東石、李陣郁與女團BLACKPINK成員Lisa出演（圖片來源：Netflix）

《TYGO》承襲Netflix最成功電影系列之一《驚天營救》(Extraction)的製作水準，第一部上映後短短四週便超過9000萬使用者收看，刷新當時平台電影首播紀錄。這次新作找來馬東石、李陣郁與 Lisa 擔綱主演，導演則由曾執導《犯罪都市》與《犯罪都市2》的李尚龍操刀，動作場面可望再創高峰。

故事描述一名前童兵在妻子遭綁架後，深入韓國犯罪地下世界展開復仇行動。雖然具體角色細節尚未公開，但馬東石將飾演主角Tygo，一名童兵出身的傭兵。Lisa談到這次演出機會時表示：「能參與這個企劃我感到非常榮幸，也很感激能與這麼出色的演員合作。出演動作電影一直是我的夢想，而我的電影出道作就能參與這麼令人興奮的作品，我覺得非常特別。」

以《犯罪都市》、漫威作品《永恆族》(Eternals)打開國際知名度的馬東石，這次將他擅長的硬派動作風格融入《驚天營救》系列，為這個全球動作品牌注入韓式美學。

馬東石將在片中飾演在戰區中為了生存而活下來的傭兵TYGO（圖片來源：Netflix）

李陣郁也透過媒體分享參與《TYGO》的心情：「我一直是《驚天營救》的粉絲,能成為這個系列的一部分真的非常榮幸。尤其能與我一直敬佩的馬東石一起合作，還有與Lisa同台演出，我真的非常期待。」

《TYGO》改編自Russo兄弟（Anthony Russo 和 Joe Russo）創作的圖像小說，兩人透過旗下公司AGBO擔任製作人。這部結合高強度動作場面與劇情張力的作品，搭配Lisa的全球人氣，可望成為Netflix 2026 年的話題鉅作。

Lisa將飾演TYGO的好友、共同執行任務的團隊成員Lia（圖片來源：Netflix）

