Lisa 驚豔曼谷！穿上 Balmain 金色泰絲禮服 致敬詩麗吉王太后

韓國女子天團 BLACKPINK 成員 Lisa 的個人品牌與演藝事業全面起飛，日前她正式受邀擔任泰國觀光大使（Amazing Thailand），不僅為家鄉旅遊業代言，更首度以該身分在曼谷公開出席活動。紅毯上，Lisa 一襲燦爛奪目的金色泰絲禮服瞬間引爆社群話題，這套華服不僅展現了現代美感，背後更隱藏著一段延續超過一甲子的泰國皇室與法國時尚傳奇。

法國工藝與泰國靈魂：Balmain 訂製禮服的「皇室淵源」

這件為 Lisa 量身打造的金色戰袍，來自法國百年時裝屋 BALMAIN。設計靈感並非憑空而來，而是深度挖掘了品牌與泰國皇室的深厚歷史，致敬詩麗吉王太后（Queen Sirikit）。1960 年代，Balmain 創始人 Pierre Balmain 曾受邀為被譽為「亞洲最美王后」的泰國詩麗吉王太后設計一系列高級訂製服。Lisa 這次穿著的設計藍本，正是源自王太后當年的春夏高訂造型。

禮服上半身採用馬甲式廓形，巧妙揉合傳統泰國紡織品與璀璨的水晶刺繡；下半身則保留了泰服經典的修身線條，搭配綴滿手工珠繡的曳地長裙擺，讓 Lisa 宛如行走在紅毯上的「泰國公主」。作為寶格麗（BVLGARI）的全球代言人，Lisa 也配戴了品牌的標誌性珠寶，在閃爍的泰絲光澤中增添了幾分現代女性的奢華霸氣。

戰略時機：泰法外交 170 週年的文化對話

這套禮服的亮相並非僅是時尚盛事，更具備高度的文化戰略意義。今年適逢泰國與法國建立關係 170 週年，由現今最具全球影響力的泰籍偶像 Lisa 演繹法國品牌致敬泰國皇室的作品，堪稱文化交流最完美的縮影。BALMAIN 官方也在社群媒體釋出禮服製作過程，並穿插詩麗吉王太后的經典影像，強調工藝傳承與創意對話的延續性。

觀光效應：Lisa 帶動的「軟實力」風潮

Lisa 擔任觀光大使被視為泰國政府推動「五大軟實力」（5F：Food, Film, Fashion, Fighting, Festival）的重要一環。隨著 Lisa 以新造型驚豔全球，泰國特有的傳統編織工藝（Thai Silk）也再度於國際時尚圈翻紅。不少旅遊業者預估，這波「Lisa 效應」將帶動全球粉絲前往泰國體驗在地文化與傳統服飾。

